Unga ska leva ”klosterliv” i lokala kyrkor

I svallvågorna av att klassiska bibelskolor har svårare att rekrytera deltagare, som Dagen skrev om förra veckan, så uppkommer i stället nya initiativ.

Kommunitetsåret från Hjälmareds folkhögskola är ett exempel. Tanken är att erbjuda chansen att under ett år få studera, ingå i ett regelbundet böneliv och i praktisk handling omsätta sin kristna tro - i samarbete med en lokal gemenskap­ eller församling.

– Vi tror att detta kompletterar utbudet av bibelskolor och folkhögskolor i landet, säger Tobias Hadin, lärare på Hjälmareds folkhögskola och en av de drivande i det nya projektet.

Inte främst ungdomsledare

Men man ska inte blanda ihop det med ett ungdomsledarteam, menar han. Deltagarna i kommunitetsåret ska inte främst ses som ungdomsledare utan kan lika gärna sköta andra uppgifter, som att delta i språkcafé, måla väggar eller fördjupa engagemanget ute i samhället.

– Jag tror verkligen att det berikar den församling som väljer att öppna upp och ta emot en kommunitet, säger Tobias Hadin.

– De som lever i kommuniteten blir ju en del av ”stammisarna” på gudstjänsterna och i församlingslivet. Det är också en chans för församlingen att fördjupa och upprätthålla ett regelbundet böneliv eftersom att det blir en av deltagarnas uppgifter.

Upplägget under en vanlig studievecka kommer att bestå av undervisning av Hjälmareds lärare under förmiddagen och praktiskt arbete under eftermiddagen. Däremellan anordnar deltagarna bönesamlingar och tar tid för egna studier.

Stort intresse

Den lokala församlingens uppgift blir att ordna med ett gemensamt boende för deltagarna och även en handledare som guidar och hjälper till i vardagen.

Intresset har redan visat sig vara stort från församlingarna, menar Tobias Hadin, som själv är med i kommuniteten Oikos.

– Jag har fått flera samtal från församlingar som undrar hur man kan göra om man vill ha en kommunitet kopplad till församlingen. Och är man redan en grupp som vill längtar att få leva ett sådant liv, ja då bör man höra av sig till oss så löser vi det, säger Tobias Hadin.