We are one samlade världsartister och eldsjälar

Nyheter

Eldsjäl nummer ett i detta sammanhang är Michel Issa, initiativtagaren som uppbådat sju hjälporganisationer inklusive Bris och därtill ett stort koppel artister. Runt 4 000 hade löst biljett till Friends arena denna lördagskväll och för pengarna fick de höra massor med fräsch musik och dessutom en möjlighet att hälsa på sina favoritartister. För detta var inte avståndens kväll, utan närhetens och gemenskapens.

We are one visade sig vara ett motto som genomsyrade det mesta på denna gala.

Kvällens värdpar var Putte Nelsson och Annamia Fast och med deras hjälp guidades publiken genom kvällens olika inslag som bestod av olika sång- och dansnummer, filmsnuttar, sponsorpresentationer, intervjuer och även en videohälsning från skådespelaren Eva Longoria. Mer om den senare.

Jasmine Kara och sångaren Nano (Omar) var två av artisterna som ska tävla i Melodifestivalen 2017. Tar de sig till final så får de återvända till Friends, men då på en betydligt större scen. Till We are one-galan användes bara en begränsad del, alldeles lagom för att bibelhålla den känsla av närhet som är så avgörande för stämningen.

Även Lisa Ajax och Robin Bengtsson tävlar i årets Mello. Efter sitt framträdande intervjuades Lisa Ajax av Putte Nelsson och berättade bland annat om hur det känns att bli utsatt för näthat. Hon skickade med en idé, att kanske det vore en bra sak att införa ett nytt ämne i skolan där eleverna tidigt får lära sig hur man bör bete sig på nätet och i sociala medier.

För det fick hon en rungande applåd.

Vissa av kvällens sånger var lätta att känna igen från radion. Till exempel Albin Johnséns "Din soldat", fast den här gången utan Kristin Amparo, och Robin Bengtssons monsterhit "Constellation prize" streamad hela 12,7 miljoner gånger på Spotify.

Men det var ett par för mig helt okända namn som fick det största jublet. Den sjungande syriske skådespelaren Mustafa Alkhuni fick stora delar av publiken på fötter med sin gungande orientaliska popmusik. Det samma kan sägas om Nassif Zeytoun, också han från Syrien. För tre år sedan vann han Mellanösterns "Idol" och har sedan dess etablerat sig på allvar som artist. Omåttligt populär även här och det var dessutom inte första gången han var på besök.

Både Mustafa och Nassif sjöng på arabiska. Många sjöng med.

Sebastian Stakset var annonserad men dök tyvärr aldrig upp. Han hade tydligen fått förhinder.

Under kvällen delades Eldsjälspriset 2017 ut. Det tillföll Maria Bravo, grundare av hjälporganisationen Global Gift, som också fick en videohälsning av skådespelaren Eva Longoria som var eld och lågor över att just Maria fick priset.

Dagen efter galan får jag tag på Michel Issa. Han är trött men lycklig. Sammanräkningen av insamlingsresultatet är inte klart, men bara under kvällen kom det in cirka 180 000 kronor via Swish. Och insamlingen fortsätter månaden ut.

Nästa vecka åker Michel Issa till Syrien där han är engagerad i ett hjälparbete bland änkor som förlorat sina män i kriget. Han räknar med att stanna tre-fyra månader.

– Mamma är min stora förebild och inspirationskälla, förklarar han. Hon har jobbat med välgörenhet i 26 år och många hjälporganisationer har grundats tack vare henne.

Michel känner också tacksamhet och stolthet över att We are one-galan gick att genomföra så bra.

– Jag är tacksam att vi fick se så många olika slags människor där. Folk från många religioner – kristna, judar, muslimer, ateister, buddhister. Huvudsyftet med galan var att markera att oavsett bakgrund, religion eller etnicitet så hör vi ihop. Den känslan fick jag i går under galan. Jag vill tacka Gud för det.