App ska visa flyktingar vägen till kristen tro

Nyheter

Förra årets stora flyktingströmmar till Sverige och Europa har förändrat vardagslivet för många kristna församlingar, som numera driver språkcaféer och involverar nya etniska grupper i gudstjänster och andra aktiviteter.

Men samtidigt finns språkproblemen som begränsar kommunikationen. Det är detta som fått en grupp kristna it-programmerare och designers från Silicon Valley i USA att nu jobba på en evangelisations-app för mobiltelefonen som ska kunna hjälpa till i det kristna flyktingarbetet i Europa.

Vid den svenska pingströrelsens flyktingkonferens ”Hela världen här – nu” i Uppsala, 13-15 januari, kommer en arbetsversion av den nya appen att presenteras av ett team på åtta personer som till vardags jobbar på Google, Facebook, Netflix och andra sociala medieföretag.

Sverige först ut

Tanken är att Sverige ska bli ett ”pilot-land” under våren innan verktyget tas i bruk av även andra kristna ute i Europa.

29 berättelser från Bibeln som ger den kristna trons kronologi ska finnas på bland annat språken farsi (Iran), dari (Afghanistan), arabiska (Syrien, Irak), somaliska, engelska och svenska.

– Alla svenskar har nu möjlighet att bli missionärer. Det här är ett tillfälle att nå de onådda folken som vi inte får missa, säger Karl Härgestam som i 30 års tid har jobbat i Mellanöstern och med för kristendomen onådda folkgrupper.

På sikt räknar man med ett 20-tal språk i både text- och talform i appen som går under arbetsnamnet Ocfep, en förkortning för ”One chance for every person”.

Dessutom ska det i appen finnas en chatt-funktion med text-översättning från ”Google Translate”, där svenskar och flyktingar ska kunna kommunicera med varandra via mobiltelefonen när de sitter i samma rum. Exempelvis på ett språkcafé i församlingens regi.

Karl Härgestam, som haft sin bas som pastor i USA, flyttade till Sverige igen i höstas för att jobba med just onådda folk för pingströrelsen nationellt. Han berättar att det i dag finns 2,2-2,5 miljarder människor i världen som inte har tillgång till det kristna budskapet.

Både socialt och andligt

Det är en del av de människorna som nu kommer till Sverige och Europa via flyktingströmmen. Förutom att möta de stora sociala behoven bland flyktingarna menar han att kyrkorna också har ett ansvar att dela med sig av den kristna tron.

– Vi vet att en del av dem kommer att landa här, medan andra får flytta tillbaka. Utmaningen för oss är att skapa lärjungar som kan bli missionärer i sin miljö. Det är inte oproblematiskt, men tanken är samtidigt väldigt spännande, säger Karl Härgestam.

Ny pionjärtid

Han menar att svensk kristenhet återigen borde bli pionjärer i missionsarbetet, ungefär som i början av 1900-talet. Sverige hör till de världsledande i it-tekniken och flyktingströmmarna kan komma att förändra Europa både geopolitiskt och kulturellt framöver, säger Karl Härgestam.