Nyheter

Susan - vars namn är ändrat av säkerhetsskäl - kom till Australien för några år sedan för att jobba. Hon trodde att hon skulle få ett ordnat boende, mat och tillgång till dusch. I stället blev hon inlåst i ett hus, fick sova i ett rum tillsammans med husets hundar, och fick begränsade portioner av ris som mat. Att duscha, fick hon höra, var ingen rättighet.

Familjen beslagtog också hennes pass. Till slut lyckades hon fly, och kontaktade polisen, skriver Religion News Service.

Susan fick sedan hjälp genom Frälsningsarmén, som har startat en verksamhet som syftar till att hjälpa just personer som råkat ut för liknande slavliknande arbetsförhållanden, "The Freedom Partnership to End Modern Slavery".

Jenny Stanger leder arbetet, och hon säger att Susans fall är långtifrån unikt. Den internationella organisationen Walk Free Foundation har räknat fram att cirka 4.300 människor arbetar i slavliknande förhållanden i Australien.

En annan kristen organisation som engagerat sig i kampen mot trafficking och modernt slaveri i olika former i Australien är katolska Australian Catholic Religious Against Trafficking in Humans (ACRATH).

Jenny Stanger hoppas nu att det framöver ska gå att göra mera för att skydda människor mot slavliknande arbeten, och att regeringen ska agera. I höst kommer hon att träffa regeringsföreträdare för att diskutera ett nytt lagförslag. Oppositionen i Australien har kallat förslaget "tandlöst", men Jenny Stanger ser det som ett steg åt rätt håll.

– Tillkännagivandet som indikerar att regeringen vill få igenom lagar som motverkar slaveriliknande arbeten är en "game-changer", säger hon och pekar på hur man i Storbritannien skapat en oberoende "anti-slaveri-kommissionär" och även fått igenom en lag, "Modern Slavery Act" som började gälla 2015.

Hon hoppas på en liknande utveckling i Australien.

För Susan och alla som drabbats på liknande sätt är arbetet med att bekämpa moderna typer av slaveri viktigt. Själv säger Susan, att hon kände sig trygg när hon fick kontakt med Frälsningsarmén, och att hennes egen tro på Gud gjorde att hon fick kraft att uthärda och mod att fly.

– Jag tvivlade aldrig på Gud, för jag viste att allt detta skulle få ett slut, säger hon.