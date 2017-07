”Befria oss från kommunismens klor”

Fakta:

Fakta: Många döda under valdagen

Till följd av stora ekonomiska och politiska problem har en stor våldsvåg med upplopp och kraftiga protester pågått i Venezuela under våren. Under protesterna har mer än 110 människor blivit dödade. Även våldet under valdagen ska ha orsakat minst tio dödsoffer, varav två politiker och två minderåriga, uppger flera medier.