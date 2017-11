Debatt

Striden om de unga ensamkommande har orsakat en djup spricka mellan regeringspartierna S och MP. Mitt under pågående förhandlingar samlar sig nu ett civilt samhälle till kamp för moral och mänsklighet. Budskapet är tydligt: Det räcker nu! Stoppa utvisningarna!

I går gick 11 tunga barnrätts- och biståndsorganisationer ut i gemensamt upprop där vi ställer Stefan Lövfen till svars för att regeringen kallsinnigt och hänsynslöst sätter unga människors liv och framtid på spel. Strax därpå kom ett liknande upprop från 31 kända svenskar med Carola Häggkvist och Jonas Gardell i spetsen.

Läs också: Här är kändisarna som startar upprop för ensamkommande



Vi och flera andra har protesterat, överklagat och uppvaktat politiker under en lång tid. Att vi ökar volymen just nu handlar om en pågående kamp på landets högsta nivå. Frågan är nu så laddad att den lyfts från migrationsminister Heléne Fritzons departement till statsministerns kansli. Miljöpartiet vill se en lagändring som låter dem stanna som inte hade fyllt 18 år när de kom till Sverige under flyktingkrisen 2015. Socialdemokraterna håller fast vid sitt nej, även om åsikterna går isär också inom riksdagsgruppen.

Som barnrättsorganisation kan inte Erikshjälpen vara tyst. Dagligen får vi berättelser om ungdomar som är knäckta och deprimerade, som flyr eller går under jorden, som hamnar på psykakuten eller försöker skada sig själva.

Vi möter företrädare från idrottsföreningar och kyrkor, skolor och socialtjänst. De är alla förtvivlade, på gränsen till ursinniga. De är inte naiva, de vet att en del ungdomar har ljugit om sin ålder, de vet att Sverige inte kan ta emot alla världens flyktingar. Men de kan heller inte tolerera att människor behandlas som djur och värre.

Läs också: 11 organisationer startar Novemberuppropet

Vi som var med och öppnade våra hem och hjärtan kan inte acceptera att ungdomar bryts ner. Det får vara slut på rättsosäkra mätmetoder av knä och andra kroppsdelar som inte ens läkarna själva litar på (SvD 13 november). Det får vara slut med gissningar och fromma förhoppningar om ett säkert mottagande i Afghanistan dit ingen svensk politiker vågar åka. Vi lurar ju ingen mer än oss själva!

Människorättsorganisationer på plats ser två karriärsalternativ för ungdomar som kommer till Kabul just nu. Antingen dras de in i kriminella gatugäng med brott och droger. Eller så rekryteras de till IS-armén med en utlovad lön på 1500 dollar i månaden. Där blir de radikaliserade mördarmaskiner.

Vi pratar alltså om ungdomar som gått i svensk skola, läst läxor i församlingshem och ungdomsgårdar, drömmer om ett jobb inom sjukvården, vill betala skatt och bygga ett gott samhälle.

11 organisationer har startat #Novemberuppropet för att stoppa utvisningarna till Afghanistan. Och är det någon gång civilsamhället i all dess prakt ska samlas till en gemensam kraft så är det nu.

Vi kräver att:

* Samtliga utvisningar till Afghanistan av barn och unga som kom 2015 stoppas till dess att uppföljning av genomförda utvisningar har skett.

* Uppehållstillstånd på grund av särskilt och synnerligen ömmande omständigheter återinförs.

* Gymnasielagen utvidgas till att gälla fler unga.

Vi utmanar Stefan Löfven och hans regering som hittills vägrat lyssna till upprepade krav från såväl frivilligorganisationer som egna riksdagsledamöter och kommunalråd. I stället står han fast vid den signalpolitik som ställs mot humanitära värderingar, mänskliga rättigheter och omsorg av människor.

Vi säger att ansvaret för dessa människors framtid vilar tungt på Stefan Löfvens axlar.

Daniel Grahn, Erikshjälpen



Organisationer som står bakom #Novemberuppropet:

Rädda Barnen, Lise Bergh, ordförande.

UNICEF Sverige, Véronique Lönnerblad, generalsekreterare.

BRIS, Magnus Jägerskog, generalsekreterare.

Erikshjälpen, Daniel Grahn, generalsekreterare.

Forum – Idéburna organisationer med social inriktning, Göran Pettersson, generalsekreterare.

Sveriges Stadsmissioner, Lotta Säfström, ordförande.

Verdandi, Kerstin Källander, förbundssekreterare, Rasken Andreasson förbundsordförande.

IM- Individuell Människohjälp, Ann Svensén, generalsekreterare.

Refugees Welcome Stockholm

Sociala Missionen

Islamic Relief Sverige, Mohamed Ibrahim, generalsekreterare.