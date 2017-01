Gå inte emot Bibelns profetior

Debatt

För fjärde gången tar Sverige plats i FN:s säkerhetsråd. Utrikesminister Margot Wallström vill att Sverige ska ha en avgörande roll i Israel/Palestina-frågan. Är det önskvärt då relationen med Israel är frostigare än någonsin? När Wallström nyligen besökte president Mahmoud Abbas tilldelades hon Palestinska Myndighetens högsta medalj ”The Grand Star of the Order of Jerusalem” som tack för Sveriges stöd!

Expressen skrev 16 december: ”Att Sverige blir medlem i FN:s säkerhetsråd – och dess ordförande redan i januari – var en central fråga i överläggningarna. ’Vi diskuterade vårt ordförandeskap. Vi hoppas att det ska bli möjligt för säkerhetsrådet att anta en resolution om bosättningarna’, säger Margot Wallström. Som enda utrikesminister i EU välkomnades hon inte till Israel efter att hon påstått att Israel gjort sig skyldig till ’utomrättsliga avrättningar’.”

Sedan länge har FN bestämt för sig att stå mot Israel och för palestinierna i frågan om vem som har rätt till landet. Resolution 2334, som antogs i säkerhetsrådet den 23 december, gjorde alla israeliska bosättningar ”på ockuperad mark” olagliga enligt internationell lag. I sitt avskedstal erkände Ban Ki-moon att det finns en partiskhet mot Israel inom FN!

1975 avgjorde Sveriges röst att PLO för första gången fick tala i säkerhetsrådet. Ska Sveriges röst bli avgörande även denna gång då frågan om ”tvåstatslösningen – ett delat Palestina och ett delat Jerusalem” går till omröstning? Kanske det sker före den 20 januari, då USA:s nye president Donald Trump svärs in i sitt ämbete.

I oförståndig iver driver FN, med Sverige främst, frågan om en tvåstadslösning. Det är att gå mot Bibelns profetior! Gud har givit Kanaan åt Abraham, Isak och Jakob och därmed till Israels folk för evig tid (1 Mos. 26:2-5; 32:9-15).

Ska 2017 bli ett nådens eller nödens år? Jag vädjar till Guds folk att tro på Bibelns ord och be för Wallström och våra makthavare.

Claes-Göran Bergstrand