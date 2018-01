Debatt

Jag läser Elisabeth Sandlunds kommentar på ledarsidan där hon refererar till debatten kring dödshjälpsfrågan i Aktuellt den 2 januari. Sandlund vill få det att låta som om kristna inte skulle kunna vara för den specifika typ av dödshjälp som går under beteckningen Oregon­modellen – som om den underförstått vore okristen. Utifrån Sandlunds position som opinionsredaktör på Dagen vill hon få läsarna att tro att det föreligger ett motsatsförhållande mellan att ”hålla människovärdets fana högt” och plädera för att Oregonmodellen görs tillgänglig i svensk rättspraxis.

Vi är många kristna som brottas med frågeställningen om dödshjälp och just därför anser att det vore angeläget att en statlig utredning tillsätts så att vi i Sverige bland annat får reda på mer preciserat vad det är i ”Oregons lagstiftningskontext som inte är tillämpbar inom svensk lagstiftningskontext ”. Detta är ett argument som Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren ofta använder för att blankt avfärda Oregonmodellen samtidigt som hon motsätter sig en statlig utredning.

”Att strida för en sjukvård som ger var och en hjälp att leva ett värdigt liv till sitt sista andetag” är nog gemene man och kvinna oavsett trosuppfattning eniga om. Just därför vore det väl angeläget att få den kunskap som krävs för att bättre kunna ta ställning för eller mot en lagändring i Sverige. Detta oavsett vad svenska Läkarförbundet via Heidi Stensmyren anser. Varför skulle inte läkareden i Sverige lagmässigt kunna göras kompatibel med Oregonmodellen via internationellt gängse samvetsklausul och på så vis inte strida mot Socialstyrelsens anvisningar?

Irene Nordgren