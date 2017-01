Rolf Wernersson vill ge stöd till kristna på Balkan

Familj

Han fyller 70 år på måndag, men takten är fortfarande hög. En andra telefon ringer och Rolf Wernersson byter några ord på det språk som på Jugoslaviens tid kallades serbokroatiska. Han har jobbat med Balkanhalvön sedan sin första resa dit 1969.

I dag är han mannen som personifierar den kristna organisationen Balkanhjälpen, som också driver second hand-butiken Agape i hans hemstad Lid­köping. Rolf Wernersson är i butiken nästan varje dag, men är sedan något år inte längre före­ståndare utan har lämnat över det ansvaret till dottern och hennes man.

– Förra året skickade vi sju långtradare till Bulgarien och Kosovo. Överskottet går till barnhem i de olika länderna. Och så stöder vi pionjärevan­gelister som bygger upp församlingar i Serbien. Vi är också mycket engagerade bland romer­ i exempelvis Bulgarien, berättar Rolf Wernersson.

Genom åren har Balkanstödet haft olika former. De första åren jobbade han genom Operation Segerpil (namnet kommer från ett bibelord i Krönikeböckerna om att skjuta en Herrens segerpil). Rolf Wernersson bodde då i Solna och tog med sig över 200 ungdomar som reste ner till länderna i området.

– Vi startade med Europa­mission, bibelsmugglarresor och team som åkte ner för att uppmuntra de små församlingarna i Östeuropa. Vi skulle ”skjuta pilen” över järnridån.

Så småningom flyttade Rolf Wernersson till Jönköping där organisationen gick upp i Östmissionen hos pingströrelsen under ganska många år.

På 1980-talet bodde han och familjen några år i Kroatien, där Rolf fungerade som ungdomspastor och musikledare i landets största pingstförsamling i Osijek. Men framför allt har han gjort många resor till länderna, tagit pastorer till Sverige, jobbat med flyktingar i Sverige och så vidare.

Han startade litteraturdepån ELD i Jönköping med kristen litteratur på olika invandrarspråk. Och genom musik­förlaget Credo var Rolf pionjär med kristen musik till ett tio-tal länder i Östeuropa.

Just nu är Rolf Wernerssons dröm att han och hustrun skulle­ kunna resa ner igen och hjälpa nystartade pionjärgrupper på Balkan, om ekonomin tillåter. Men han slukas också av dagliga kontakter med flyktingar från Afghanistan, Syrien och andra länder som han har kontakt med via second hand.

– Vi kan inte blunda för situationen även om det är utanför Balkanområdet.

Rolf har återvänt till sin födelsestad Lidköping vid Vänern.­ Där växte han upp med en styvfar som var gravt alkoholi­serad. Han blev kristen som 14-åring.

– Flaskan stod på bordet och rädslan präglade mig. Men när Jesus kom in i mitt hjärta förvandlades all rädsla och hat till kärlek. Jag kunde förlåta och gå vidare.

Under några år jobbade Rolf Wernersson inom missbrukarvården, som föreståndare på ett Ria-center. Den erfarenheten har han glädje av också inom arbetet på second hand, där många med psykiska och sociala problem är involverade.

70-årsdagen tänker Rolf fira genom att resa bort med familjen. Han hade stort kalas för tio år sedan. Nu finns det viktigare saker, säger han.