Nyheter

Geert Wilders leder partiet PVV, som just nu ser ut att kunna få 24-28 stolar av 150 i det nederländska parlementet - något mer än nu regerande högerpartiet liberalerna. Den 15 mars är det val i Nederländerna, och Wilders inledde valkampanjen med att tala om att han vill göra "Nederländerna vårt igen".

Wilders sa också att han önskar förbjuda Koranen och stänga landets moskeer. Han riktade en generalattack mot Nederländernas marockaner.

– De marockanska avskummen, än en gång är inte alla avskum, men det finns mycket marockanskt avskum i Nederländerna som gör gatorna osäkra, sa han enligt TT.

Det var i Spijkenisse utanför Rotterdam som Wilders startade sin kampanj, och han möttes av både sympatisörer och protestgrupper.

"Refugees welcome" ("Flyktingar är välkomna") och "Don´t Let Them Scare You" ("Låt dem inte skrämma dig") stod att läsa på skyltar som protestgrupperna bar.

Wilders lever under polisskydd sedan filmaren Theo van Gogh 2004 mördades av en islamist, och eskorterades till Spijkenisse av polisen. Wilders dömdes i december för anstiftan till diskriminering, skriver Mail online.

Om Wilders skulle vinna i valen i mars får han dock svårt att bilda regering, eftersom de flesta större partier har sagt att de inte vill bilda en koalition där PVV ingår.