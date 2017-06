Kent Wisti ställer ut erotisk konst i kyrka i Landskrona

Nyheter

Utställningen har gjorts i samarbete med författaren Maria Küchen och heter #kyss. Den innehåller 15 bilder och 15 texter som alla utgår från Höga visan. Utställningen ingår i ett ännu icke avslutat projekt, skriver Wisti på sin webbsida. Där svarar han också på en fråga som många kan tänkas ställa: Om man kan ha en utställning med erotiskt tema i en kyrka.

– Absolut! Det är meningen! Bilderna är i A4-format och anspråkslösa i presentationen. Bilderna är erotiska men gör inga anspråk på varken rum eller uttryck. Det är bara den som själv söker en relation med bilderna som bjuds in till dem. Bilderna och texterna är inte konfrontativa eller krigiska i sitt statement. De är vackra, längtande och eggande. De är en motbild till det kommersiella sexualförtrycket genom pornografi, heteronormativiteten och den patriarkala könsmaktsordningen men they wont know what hit them, skriver den kände prästen, satirikern, konstnären och numera biskopskandidaten.

Sofia Albertina kyrka i Landskrona har även gett rum åt ytterligare en konstutställning av Kent Wisti, med ett tiotal abstrakta oljemålningar på duk.

Båda utställningarna visas fram till den 13 augusti.