Konvertit nekas asyl i Sverige - välkomnas till Ungern

Hennes fall har slagits upp stort av det kristna amerikanska mediebolaget CBN News, vilket också har fått andra medier runtom i världen att skriva om den iranska skådespelaren Aideen Strandsson. Hon kom till Sverige 2014 och sökte asyl. För CBN har hon berättat att hon i en dröm mötte Jesus, och att hon redan under tiden i Iran i hemlighet lämnat islam, något hon kan straffas med döden enligt landets hårda religiösa lagstiftning. När Aideen Strandsson sedan kom till Sverige lät hon döpa sig.

Hon är i dagsläget skriven i Linköping, och på hennes Facebook-sida finns det gott om bilder på henne då hon befinner sig i Linköpings domkyrka, och CBN News har också med bildmaterial från kyrkan där hon låter döpa sig. I CBN News reportage kommer det fram att Aideen Strandsson inte anses som genuint kristen, och därför har hon fått avslag på sin asylansökan.

Ungern säger ja

Men nu har Ungerns regering sagt sig villig att ge Aideen Strandsson skydd, efter att CBN News uppmärksammat hennes fall.

Ungerns vice premiärminister, Zsolt Semjén, säger till tidningen Magyar Idok att om Sverige planerar att skicka tillbaka Aideen Strandsson till Iran är hon välkommen till Ungern. Det är ett löfte som även har lagts upp på den ungerska regeringens hemsida.

– Vi skyddar Ungern från en invasion av migranter, men vi hjälper gärna äkta flyktingar, vars liv är i direkt fara när det handlar om deras religion, nationalitet eller politiska engagemang, säger Zsolt Semjén.

Han poängterar också att Ungern ser det som en moralisk plikt att ta sig an förföljda kristna, samt att han tror att kristna har lättare att integreras i den europeiska civilisationen jämfört med muslimer.

Kritiserat land

Det ungerska löftet om att ge asyl till Aideen Strandsson sker på ett sätt som skulle ha varit omöjligt i Sverige, och visar på två helt olika synsätt på hur asylsystemen fungerar. I Sverige har inte politiker makt att bevilja asyl hur som helst, utan det sker via bedömningar av Migrationsverket som sedan kan överklagas till domstolar. Politikernas enda maktmedel är att påverka via lagstiftning, inte att ge sig in i enskilda asylärenden.

Ungerns löfte att ge asyl till en kristen konvertit kan framstå som väldigt generöst. Men samtidigt är landet hårt kritiserat inom EU för sin motvilja att ta emot flyktingar. Ungern kritiseras också för att vara på väg att montera ned sin demokrati, under premiärminister Viktor Orbáns styre.

Dagen har försökt få kontakt med Aideen Strandsson.