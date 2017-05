Kristen guvernör dömd till fängelse för hädelse

Nyheter

Domen mot Basuki Tjahaja Purnama, mer känd som Ahok, väcker frågor om en allt mer ökad intolerans mot kristna i det muslimskt dominerade landet.

Rättegången inleddes i december sedan Ahok, i sin kampanj för att bli återvald, ska ha förolämpat muslimer genom att citera en vers i Koranen.

Ahok anklagas för att då ha antytt att hans motståndare använt islams heliga bok för att lura människor att rösta emot honom, skriver nyhetsbyrån AP.

Kan bli fem års fängelse

Det maximala straffet för den som döms för hädelse mot islam är fem års fängelse enligt indonesisk lag. Domen mot Ahok blev två års fängelse, men eftersom åklagaren yrkat på två års övervakning så blev domen oväntat hård, anser experter.

– Detta är ytterligare ett steg på vägen mot en allt sämre religionsfrihet i Indonesien, anser Andreas Harsono på Human Rights Watch.

"Domen är en chock"

Och Tobias Basuki på tankesmedjan The centre for Strategic and International Studies, säger i en kommentar att domen kommer som en chock.

Basuki hävdar att domstolen har pressats av politiska krafter som gör allt för att få bort Ahok, som förlorade guvernörsvalet och enligt planerna skulle avgå i oktober.

Men nu sitter han i fängelse och på gatorna i Jakarta hälsades domen med glädje av tusentals människor som ropade slagord mot honom.

Ahok är Jakartas förste kristne guvernör och han ledde länge i opinionsundersökningarna. Under sina drygt två år som guvernör har han prioriterat miljöfrågor i det svårt förorenade Jakarta.

Kräver översyn av lagen om hädelse

Nu kräver de som kritiserar domen en översyn av Indonesiens hädelselag. Under många år dömdes få för hädelse, men de senaste åren har den gamla lagstiftningen åter börjat tillämpas.

Enligt flera människorättsgrupper har detta skett med klart syfte att förfölja minoriteter, vilket lett till att religionsfriheten har kraftigt försämrats.

Ahok tillträdde som guvernör i Jakarta i november 2014 och han efterträds av muslimen Anies Baswedan. Ahok såg lugn ut när rättens ordförande meddelade fängelsedomen han har sagt att han kommer att överklaga beslutet.