Det verkligt stora miraklet

Krönikor

Har du varit med om att du sitter på din altan och helt plötsligt dyker det upp folk som du inte visste skulle komma? ”Stör jag?”, kanske de frågar. Ingen svensk har någonsin sagt: ”Ja, var snäll och gå hem.” Det är inte riktigt så vi fungerar, vi drar hellre något som gränsar mot sanningen för att undvika all form av friktion.

När Jesus är hemma i Kafarnaum dyker det upp massor av människor i hans hus, det blir så fullt att människor står ute och försöker lyssna genom fönstren. Fyra män kommer bärande på en madrass med en lam man. När de inte kommer in gör de något som de flesta inte ens skulle kunna tänka sig. De släpar upp honom på taket, gör ett hål och hissar ner honom mitt framför Jesus. Jesus som är i full fart med att undervisa avbryter och helar mannen.

Helt otrolig! Vi predikanter, gärna med en evangelistisk dragning, älskar detta bibelord. Själv har jag predikat det ut och in, målat bilder och småhetsat människor om att göra vad som helst för att ta sina vänner till Jesus. Allt det är bra. Men när jag läser berättelsen igen i Markus evangelium så slås jag av att jag har missat vad berättelsen egentligen handlar om. Jesus hade inte ens tänkt att hela mannen. Han gjorde det för att han blev provocerad.

När Jesus ser mannen säger han: ”Din synd är förlåten”. Sen är han klar. Några fariseer, alltså kristna specialister, börjar grymta. De tycker att det är provocerande att Jesus pratar om mannens själsliga behov när han har en funktionsnedsättning. Många av dem ifrågasätter om Jesus ens kan förlåta.

Så Jesus ser en man med funktionsnedsättning och väljer att fokusera på hans inre i stället för på hans yttre. Inte för att han inte kan hela honom, men han vet att det bästa mannen kan få är en fri, upprättad, hel och hälsosam själ. Det är enligt Jesus det största miraklet. Det viktigaste miraklet. Inte förrän omgivningen börjar ifrågasätta Jesus säger han: ”Vilket är enklast, att förlåta hans synd eller att be honom ställa sig upp och gå?” Sedan helar han mannens lamhet för att visa sin poäng för dem som ifrågasatt vad som var det största miraklet.

Kan jag få föreslå att även om Jesus kan och vill hela oss så är det viktigaste miraklet det som sker på insidan av oss. Du kanske kämpar med lamhet i olika former på olika områden i livet. Kanske väntar du på det stora spektakulära miraklet men har missat ett, glömt att om du fått uppleva livet i en relation med Jesus, fått förlåtelse för ditt förflutna så har det största miraklet redan skett. Vad skulle hända om vi levde inifrån och ut i stället för utifrån och in? När jag blir helad då kommer jag vara ok, när jag får mitt mirakel jag ber om då kommer jag vara ok. Jesus gör en poäng av att kraften i hans förlåtelse är det största miraklet av alla.

Så jag inser att jag har fokuserat på det spektakulära i bibelberättelsen och missat det mirakulösa. Att vi kan leva upprättade även om vi kämpar med lamhet på olika områden i livet.