Briljant countrygospel

Kultur

Vissa förtjänar verkligen epitetet musiklegender. Som medlemmar i både gospelns och countryns Hall of Fame, med ett 70-tal (!) studioskivor i bagaget och med mängder av utmärkelser, däribland fem Grammys, kan The Oak Ridge Boys med rätta kallas detta. Gruppen har rötter ända tillbaka till 1940-talet och dagens medlemmar har funnits med sedan början av 1960-talet. De började som en renodlad gospelkvartett, men tog på 1970-talet steget över till den sekulära countrymusiken, med stora framgångar även där. De har dock alltid behållit en fot i gospelmusiken.

Dave Cobb är den hetaste producenten inom den bästa countrymusiken just nu, och på nya skivan har han fått The Oak Ridge Boys att återvända till sina gospelrötter. Bland låtarna finns både nyskrivet material, som ”There will be light” och ”If I die, och traditionella sånger, som ”I’d rather have Jesus” och ”Let it shine on me”.

Ungefär som när Rick Rubin tog sig an Johnny Cash och plockade fram det själfyllda och genuina, så har Cobb lyckats få fram det allra bästa ur de fyra sångarna (alla mellan 70 och 80 år) och det är en fröjd att lyssna till deras fyrstämmiga countrygospel, som ligger nära den tidiga soulen och rock’n’rollen. Hjärta, sväng, erfarenhet och briljans.