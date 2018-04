Cashs arv i god vård

Kultur

Boken ”Johnny Cash: Forever words” kom 2016 och innehöll ett urval dikter och texter som John Carter Cash funnit efter sin pappas död. Nu har en rad artister tonsatt en del av dessa och spelat in dem.

Skivan inleds av Kris Kristofferson som till Wille Nelson gitarrspel läser ”Forever”, en reflektion kring sin egen död som Cash skrev 2003. Den slutar: ”The songs I sang will still be sung.” Det fantastiska med den här skivan är att även de sånger han skrev men aldrig sjöng också kommer att fortsätta sjungas!

Det är en lite spretig (såklart), men mycket stark samling med märkbart engagerade artister. Chris Cornells ”You never knew my mind” – hans förmodligen sista inspelning i livet – är till bredden fylld av själ och hjärta. Dailey & Vincent gör svängig bluegrassgospel av ”He bore it all” medan Elvis Costello är känslosam crooner i jazzballaden ”I’d still love you”. Såväl Alison Krauss & Union Station och I’m With Here gör briljant folkcountry av sina bidrag, medan John Mellencamp gör svängig americana av sitt. T Bone Burnett gör klassisk Burnett-rock av ”Jellico Coal Man”. För att bara nämna några av alla pärlor. Allra starkast är ”The walking wounded”, där Rosanne Cash briljant tolkar pappans text om den brustenhet vi alla bär på.