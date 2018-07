Testa biblioterapi i sommar

Kultur

För ett tag sedan lärde jag känna en muslimsk kille som jag kommer väldigt bra överens med. När vi började prata om våra övertygelser blev jag osäker på hur jag ska tänka kring olika religioner i förhållande till sanning? Tror vi på samma Gud? Jag känner mig vilsen. Vilken bok skulle ni rekommendera?

JH/PH: Kristna och muslimer har samtalat och debatterat de här sakerna nästan 1 500 år. På svenska finns en bok som reder ut det här fint, och visar var diskussionerna nu befinner sig. Den heter ”Jesus och Muhammed. Den sannare gudsbilden” och är skriven av Taizé-brodern Johannes Sandgren.

Varför bryr sig inga kristna om miljön? Jag känner mig uppgiven när jag läser om hur kristna inte tar klimathotet på allvar. Kan ni tipsa om några böcker som beskriver kristnas miljöansvar, gärna med praktisks tips och råd för hur vi kan värna skapelsen bättre.

JH/PH: Den teolog som skriver väldigt bra om detta är Norma Wirzba. Han har skrivit flera böcker, til exempel ”From nature to creation” (2015) och ”Food and faith – a theology of eating” (2011). När det gäller tips och råd behöver kristna kanske inte ”egna råd”, så en rekommendation kunde vara Naomi Klein, ”This changes everything”.

En kompis till mig har många frågor om tron, döden och meningen med livet, men jag känner inte att jag kan ge några bra svar. Finns det någon bra bok som jag kan rekommendera till henne? Hon är ganska filosofiskt lagd och grubblar mycket kring livets stora frågor, men det får inte vara alltför avancerat.

JH/PH: Här är det svårt för oss att inte hänvisa till Patriks bok ”Sorgens gåva är en vidgad blick” (2017). Den fångar rätt exakt in allt det som frågas efter!

Jag är aktiv i en församling och engagerad i barnverksamheten, men jag tvivlar ofta på mig själv och min förmåga. Tänker ofta att jag inte har något att komma med, att det är bättre att någon annan tar över mina uppgifter. Finns det någon bok som kan peppa mig?

JH/PH: Här är tricket att läsa något som renar från behovet av pepp, som i längden kan slita ner vem som helst. Vår favorit här är Marilynne Robinson och hennes underbara romaner ”Gilead, Hem och Lila”. Robinson visar på det vackra i det vanliga uthålliga livet, hur bristfälliga människor vidrör något större genom helt vardaglig uppmärksamhet.

Jag har varit kristen hela mitt liv men känner att jag står och stampar. Jag vill bli inspirerad att ta mer tid för bön och bibelläsning i vardagen och skulle behöva en bok om det.

JH/PH: För bön skulle vi tipsa om den medeltida texten ”Molnet”, på engelska ”The cloud unknowing”. Det är en förvånansvärt praktisk text om bön som visar på det oerhörda djup som finns i tystnaden. En spännande bok om bibelläsning är Hans Boersma, ”Scripture as real presence” från fjolåret, som berättar om kyrkofädernas bibelläsning.