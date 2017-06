Värdig hyllningsskiva

Kultur

Gospel- och R&B-drottningen tillika medborgarrättskämpen Mavis Staples är snart 78 år. Den hyllningskonsert som nu släpps (cd + dvd) gick av stapeln i Chicago redan 2014, som ett 75-årskalas, där Mavis själv stod på scenen tillsammans med en imponerande samling artister från olika genrer: Jeff Tweedy, Patty Griffin, Michael McDonald, Taj Mahal, Aaron Neville med flera. Hennes betydelse inom den amerikanska musiken märks tydligt här, liksom den respekt hon åtnjuter och den kärlek hon möter.

Här finns en rad fina tolkningar av låtar som förknippas med Mavis och The Staple Singers. När Buddy Miller drar igång ”Woke up this morning” på sitt oefterhärmliga sätt blir jag alldeles lycklig, när den ärrade (nu bortgångne) Gregg Allman tar sig an ”Have a little faith” känns det i maggropen. Emmylou Harris själfyllda version av ”Far celestial shore” tillhör konsertens absoluta höjdpunkter. Gåshud.

Ändå är det Mavis Staples själv som överglänser alla, både i solonummer, som ”I’ll take you there”, och när hon sjunger med andra artister. När hon och Bonnie Raitt gör ”Turn me around” är det blytungt, vitalt och minst sagt övertygande. Tillsammans med Win Butler och Régine Chassagne från Arcade Fire blir ”Slippery people” lekfull och oemotståndlig. Gammal är äldst. Och bäst.