Kyrkan överraskad över kardinalutnämning

Påve Franciskus meddelade utnämningen av sammantaget fem nya kardinaler. Förutom det klassiska katolska landet Spanien kommer också Mali, Laos, El Salvador och alltså Sverige, få nya kardinaler.

– Det är högst oväntat, säger Douglas Brommesson, statsvetare vid Lunds universitet.

Och utnämningen verkar ha tagit även biskopen själv på sängen. Han hade inte blivit informerad om utnämningen i förväg.

– Det här är en väldigt, väldigt stor överraskning, även om vi haft våra förhoppningar. Biskopen är fantastiskt glad och överraskad. Det är otroligt hedrande, säger Kristina Hellner, kommunikationsansvarig på Stockholms katolska stift.

Ett nytt tänkande

Beskedet var oväntat, eftersom länderna ligger i periferin i den katolska världen. Särskilt Sverige förvånar, eftersom landet har en så tydlig sekulär profil, menar Douglas Brommesson, som forskat kring den katolska kyrkans roll i internationell politik.

– Men det här ligger lite i linje med påvens tänkande. Han har utnämnt kardinaler i länder som är fattiga eller ligger långt från Rom tidigare. Troligtvis är det ett sätt att få perspektiv från andra typer av länder än de klassiska katolska länderna. Man kan tänka sig att det spelar roll att påven själv kommit lite från den geografiska periferin i Sydamerika, säger han.

Kardinalerna räknas till den katolska kyrkans elit, och agerar som påvens närmaste rådgivare. De kan också vara med i utnämningen av nya påvar så länge kardinalerna är under 80 år. Den katolska kyrkan jobbar ifrån ett riktmärke om att man vill ha cirka 120 kardinaler som är under 80 år av just den anledningen.

Direktkontakt med Rom

67-årige Anders Arborelius kommer att utses till kardinal vid en officiell ceremoni den 28 juni – första gången i historien som en svensk utses till kardinal.

– Jag antar att det är en stor uppmuntran för den katolska kyrkan i Sverige. Påven var ju i Sverige nyligen, och Sverige har på kort tid hamnat i centrum för den katolska kyrkans liv. Det är så klart uppmuntrande. I det interna katolska livet så får man också tillträde till en helt annan arena, man får direktkontakt med Rom, säger Douglas Brommesson.

Fakta: Kardinaler

Emil Langvad/TT