Evangeliet mår bäst av att stå på egna ben

Ledare

Samtidigt som den kristna kyrkan firar sin viktigaste högtid pågår högljudda diskussionerna och politiska utspel om religionens plats i samhället och dess förhållande till staten.

Budskapet i kyrkans påskfirande bidrar med ett grundläggande perspektiv: Den kristna tron är i grunden inte beroende av statliga allmosor, och inte heller av statlig särbehandling.

Visst är det bra med goda relationer till staten, och visst vill vi ha rätt att leva och verka som kristna, men Kristi uppståndelse är verket av en kraft, långt starkare än statens, och det är denna kraft som bär kyrkan.

Det är dags att bryta upp från den ”konstantinska medeltiden”, och låta detta bli en styrka för kyrkan och den kristna tron.

För många är detta budskap en dårskap, det skriver redan aposteln Paulus, men för den som tror är förkunnelsen om korset en Guds kraft. Detta visste han av egen erfarenhet. Mötet med den uppståndne Kristus gjorde honom till en hängiven missionär. Han hade inget val, Kristi kärlek tvingade honom. Många kunde vittna om liknande erfarenheter, därför blev den tidiga kyrkan ett missionssällskap som förkunnade om Jesu död och uppståndelse, överallt. I det romerska riket fanns en infrastruktur som gjorde det möjligt för trons vittnen att färdas effektivt över stora områden.

Kyrkan växte explosionsartat, inte sällan med livet som insats. ”Martyrernas blod är kyrkans bästa utsäde” skriver Tertullianus på 200-talet. De första kristna var inte beroende av någons välvilja. Tvärtom. Evangeliet levde på egna meriter, förmedlat genom Ande och kraft.

På 300-talet händer det omöjliga, kejsar Konstantin blir kristen och gör kristendom påbjuden i hela det romerska riket. Martyrer och missionärer som tidigare blivit förföljda och fängslade för sin tro, gynnades plötsligt av kejsarmakten.

Konstantins omvändelse blir starten på en ny era för kyrkan. Makten och tron vävs samman. Det har ibland beskrivits som börjat till slutet.

Och det finns goda skäl att vara skeptisk när makt och tro gifter ihop sig, även om det är svårt att entydigt svartmåla just detta äktenskap. Men försiktighet rekommenderas, så att inte tron frestas att låna sig till maktens syften.

Den till naturen universella tron får aldrig begränsas och låna sig till nationalism. Inte heller reduceras till en kulturyttring. Det är början till slutet.

Om förhållandet mellan makten och religion skriver den tidigare påven Josef Ratzinger i en rapportbok från andra Vatikankonciliet. Han förutsäger, i skriften från 1965, att debatten om religionsfrihet som fördes i Petruskyrkan, i framtiden kommer att ses som en av de viktigaste händelserna under konciliet, eftersom det markerade ”slutet på medeltiden, ja på den Konstantinska eran. Ingenting har skadat kyrkan så mycket under de senaste 150 åren som det envisa fasthållandet vid föråldrade statskyrkliga former. Försöket att genom statlig protektion skydda den av den moderna vetenskapen hotade tron har urholkat tron inifrån och många gånger hindrat dess nödvändiga pånyttfödelse.”

I mitten av 1900-talet upplevdes modern vetenskap som ett hot mot tron. Mellan raderna i samtidens pågående diskussion upplevs hotet bland annat komma från sekulär och muslimsk livsåskådning.

När rädslan går in, går vettet ut. Någon börjar drömma om en svunnen statskyrka eller om annan ”statlig protektion”. Man söker skydd med hänvisning till kulturhistoria och en historiskt kristen nation.

Det är tydligt att Sverige trevar sig fram i relationen till religion. Svenska kyrkans relationsförändring till staten, i kombination med ett förändrat och mångkulturellt samhälle, har skapat osäkerhet. Det är inte konstigt att det pågår en diskussion om hur kontraktet mellan staten och religionen ska se ut. Denna nyorientering är inget att vara rädd för, tvärtom, det innebär en möjlighet för tron att födas på nytt, att låta kyrkan vara kyrka, att låta kraften komma från korset.

Att staten omhuldar en viss religion är inte självklart vitaliserande för tron. Och ska man tro Ratzinger, kan det lika gärna urholka tron inifrån.