Felaktig analys, Donald Trump

Ledare

Vid en första snabb anblick kan det verka som att Donald Trump är både rimlig och klok när han säger sig vilja prioritera mottagande av kristna flyktingar. Det är i sanning en utsatt grupp som omvärlden svikit alldeles för mycket under den förföljelse som skett och sker.

Om detta har Dagen skrivit mycket och upprepat i åtskilliga år, långt innan den bredare svenska pressen i någon mån på senare tid börjat beröra ämnet.

Verkligheten har dessvärre inte förändrats, utsattheten för Mellanösterns­ kristna är fortsatt oerhört stark.

Att USA:s nytillträdde president med emfas uttalar sitt stöd är därför förstås positivt och gott, men precis som alla mynt så har även detta en baksida som är omöjlig att blunda för.

Donald Trump och hans administration gör sitt bästa för att tona ner att de nyinförda visum- och immigrationsreglerna primärt skulle vara riktade mot muslimer.

Men även om bestämmelserna just nu slår brett och utestänger alla från de berörda länderna så är det ett faktum att det är just länder med klar muslimsk majoritet som är bannlysta – Iran, Irak, Libyen, Somalia, Sudan­, Syrien­ och Jemen – och att Trump med all tydlighet i världen tidigare talat om att stoppa just muslimer från att resa till USA.

I december 2015, när den nu valde presidenten slogs för att bli republikanernas kandidat, gjorde han kontroversiella uttalanden om att han ville se ett totalt inreseförbud för alla muslimer. Utspelet kritiserades brett men röster höjdes också för att det nog främst skulle sorteras som en populistisk överdrift för att väcka reaktioner.

Men nu har Donald Trump i allra högsta grad gjort verklighet av sina ord.

Att världen har ett stort problem med islamism är tveklöst sant och ingen klok människa förnekar att den har med islam att göra - men den är inte islam.

Den terrorism som Trump påpekar att de sju länderna har problem med, vilket anges som anledningen till inreseförbudet, drabbar i allra högsta grad även muslimer. Det är ett faktum.

De nya reglerna innebär därför inte bara att terrorister utestängs (de kommer förresten troligtvis hitta sina vägar in ändå, om de verkligen vill) utan även att offer ges kalla handen.

De senare borde tvärtom, i synnerhet­ av ett demokratiskt och frihetskämpande land som USA, tas emot med varm och öppen­ famn.

Och det ska förstås gälla oavsett vilken religion de tillhör, den grundläggande rättigheten att fly från orättfärdighet och söka asyl där hoppet finns utgår ifrån att man är människa.

Stödet till Mellanösterns utsatta kristna är mer än välkommet, där har omvärlden hittills svikit i stor omfattning. Men samtidigt måste religionsfrihet och människovärde bevakas och bevaras, annars sviks viktiga och grundläggande ideal.