Barn från Filadelfiakyrkan kärleksbombade Stockholm

Livsstil

Det var ett glatt gäng i åldrarna 5–12 år som i söndags promenerade ut på Stockholms gator. Deras uppdrag var att sprida omtanke och kärlek och uppmuntra några av dem som tar hand om deras stad och gör den till en bättre plats.

Barnen som vanligtvis samlas på Smash varje vecka, Filadelfiakyrkans­ barnverksamhet, delades in i olika grupper och traskade iväg med sina ledare­.

De har den senaste tiden övat på en minnesvers hämtad ur 1 Johannes brev 4:7: ”Låt oss älska­ varandra för kärleken kommer från Gud”, ord som nu skulle omvandlas till praktisk handling.

– Det vi gjorde hade inte bara som mål att uppmuntra andra människor, utan vi ville också visa barnen att ingen är för liten­ för att göra skillnad. Oavsett ålder­ så kan man göra uppdrag för Gud. Och Gud vill använda sig av barnen och tar dem på största allvar, säger Ella-Stina Wendle, barnpastor i Filadelfia­kyrkan.

Ella-Stina berättar att hela församlingen just nu befinner sig i en temaperiod med fokus på att Gud älskar Stockholm, och alla människor som bor där.

– Det här blev ett sätt att få det vi har undervisat om ner i kroppen, menar Ella-Stina.

Barnen fick med sig korgar fullastade med godis och fikabröd och famnen fulla av blommar, som de delade ut till människor de mötte, men framför allt till brandmännen på Kungsholmens brandstation, till personalen i receptionen på St Görans och Sabbatsbergs sjukhus samt hos polisen. Platser inom gångavstånd så att de tappra­ små kärleksleverantörerna skulle orka ta sig både fram och tillbaka.

I fikakorgarna som barnen lämnade över, ihop med massor av hejarop, fanns även lappar med texten ”Tack för att ni tar hand om Stockholm. Kramar från barnen på Smash i Filadelfiakyrkan” och responsen de fick var så mycket bättre än någon hade kunnat ana.

– Det blev väldigt positiv. Alla blev så glada och tog sig verkligen­ tid för barnen. Brandmännen sa till och med att de ska styra upp så att de kan komma och visa brandbilarna för dem.

Vad fick du för reaktioner från barnen­ själva ?

– De var så uppspelta när de kom tillbaka, när de förstod att de hade fått göra andra glada. Och de tyckte att det var så spännande.

– Jag tror att man tidigt kan uppmuntra barn att ta ansvar och vara generösa med det de har i sina liv. Det kan handla om att låna ut sina leksaker, säga hej till någon som står ensam på skolgården, säga ifrån när någon blir illa behandlad eller bjuda med en kompis till kyrkan.

– Eller, som vi gjorde i söndags, lämna en fikakorg och blommor till några poliser.

Men det var inte bara brandmän och poliser som fick fika. En grupp barn hängde kvar vid kyrkan. De ställde upp bord på Birkaplan där den som passerade under gudstjänsttid kunde få både kaffe och en ansiktsmålning. Det är oklart hur många som tackade ja till det sistnämnda men säkert är att många bil­ägare nog blev glatt överraskade när de hittade en blomma fastklämd under vindrutetorkare senare under dagen som någon hade lämnat där.

Även de yngre barnen fick ett viktigt uppdrag. De gick till den park där de brukar leka efter sin gudstjänst på Smash, för att plocka skräp och städa, för att på det viset ta ansvar för sin stad.

– Vi ville visa hur enkelt det är att visa kärlek. Att det inte behövs så mycket för att göra andra glada. Även den lilla handlingen betyder mer än man tror.

Ordet Smash står för ”Små människor – alltid stora hjältar”, och just de här hjältarna har nu fått se att man inte måste bli äldre­ för att kunna göra skillnad.