Love and Hope drar in stöd till arbete i Nepal

Nyheter

Love and Hope har precis bytt namn från Love Nepal. Under senaste året har organisationen fått stort genomslag för sitt arbete mot barnsexhandeln i Nepal i svenska massmedier, och stöd från kändisar som Carola.

Organisationen har ett 90-konto och har haft kontakt med Svensk Insamlingskontroll om att avbryta det ekonomiska stödet till den lokala partnern, Lighthouse Foundation Nepal. Samarbetet har funnits sedan starten 2009.

Det är den lokala partnern som rent praktiskt driver flera barnhem och skolor i Nepal. Här ges hjälp till cirka 600 unga flickor och pojkar, som bland annat har tvingats in i bordellområdenas barnsexhandel. De tillhör det fattiga badifolket.

I ett brev till sina faddrar och givare i Sverige nyligen skriver grundarna Ing-Marie och Mikael Alfvén, där Mikael också varit pastor och missionär inom pingströrelsen och trosrörelsen, om ”betydande korruption, maktmissbruk, hot och diskriminering” hos ledarskapet inom Lighthouse Foundation Nepal.

Det ekonomiska stödet har avbrutits från november, och faddrar i Sverige har erbjudits att få sina pengar tillbaka.

– Vi har haft 20-25 flickor som hört av sig till oss och berättat om kraftiga hot från ledarna. Det är allvarliga anklagelser, och vi kan vi inte stödja en verksamhet som drivs under sådana premisser, säger Martin Larsson på Love and Hope.

Han berättar att det bland annat handlar om pengar som inte har använts till det som har sagts, och att den svenska organisationen inte har kunnat få se kvitton när man frågat efter saken. Men han vill annars inte gå in på fler detaljer.

I Nepal har Love and Hope tagit kontakt med myndigheterna för att berätta vad de sett, och söka råd.

Ett hårt slag

Love and Hope har varit den absolut största bidragsgivaren som samlat in över hälften av pengarna till den lokala partnern genom faddrar och givare i Sverige. När Love and Hope drar sig ur är det därför ett hårt slag mot Lighthouse Foundation Nepal, som har startats av nepalesiske pastorn Raju Sundas.

Martin Larsson uppger till Dagen att Love and Hope erbjudit sig att ordna matstationer för att inte flickorna man har stöttat ska drabbas. Men enligt Love and Hope har den lokala partnern inte gett någon respons på detta.

”Oerhört ledsna”

Alla delar dock inte Love and Hopes analys av läget hos partnern i Nepal. Åtta internationella partnerorganisationer ger fortfarande Lighthouse Foundation i Nepal sitt stöd.

Håkan Gabrielsson, pastor och missionär utanför Umeå, som driver organisationerna Touching Asia och Out of ashes, har skrivit brev till sina gåvogivare i Sverige där han kallar Love Nepals (numera Love and Hope) anklagelser för ”ren osanning och lögn”.

Han påtalar i stället för Dagen att den lokala partnern så sent som 8 december har fått ett förnyat godkännande från myndigheterna i Nepal, och skickar över ett daterat certifikat.

Gabrielsson uppger vidare att Lighthouse Foundation Nepal nyligen har blivit rankad som nummer tre bland organisationer som jobbar med barn i landet.

Martin Larsson är medveten om att två olika bilder nu sprids.

– Vi är oerhört ledsna. Vi har lagt ner hela våra liv i detta och varit så oerhört mycket i Nepal. Man kan välja att se förbi allting, men för oss är det oansvarigt när vi har annan information.

Love and Hope säger att man nu söker nya vägar för att hjälpa i Nepal, och arbetar även i Indien, Bangladesh och Sri Lanka. Martin Larsson uppger att namnbytet inte på något sätt har med trassligheterna i Nepal att göra, utan varit på gång en längre tid i takt med att arbetet växt.