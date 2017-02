Medier i USA: Färre rådgivare till Trump på grund av sabbat

Nyheter

Donald Trumps dotter Ivanka och hans svärson Jared Kushner, som är seniorrådgivare i Vita huset, har enligt politiska bedömare ett modererande inflytande på presidenten. De uppges utgöra en motvikt till några av hans mera extrema rådgivare.

Men paret Kushner/Trump lever ett ortodoxt judiskt liv och tillbringar därför sabbaten i hemmet och synagogan. Från fredag kväll till lördag kväll använder de inte dator och telefon och åker inte bil. Därmed har de inte kontakt med presidenten under ett helt dygn – och amerikanska medier uppmärksammar att Donald Trumps beslut om inreseförbud för muslimer och flera andra av hans kontroversiella åtgärder presenterades just under den judiska sabbaten.

Ingen tillfällighet

Det är ingen tillfällighet att Jared Kushner inte var på plats i avgörande ögonblick, säger en källa till den stora amerikanska tidskriften Vanity Fair. Så var fallet förutom vid inreseförbudet också när Trump började göra stor sak av antalet åskådare vid installationen och när han höll ett starkt kritiserat tal på CIA-högkvarteret, skriver Vanity Fair.

Presidenten undertecknade beslutet om inreseförbud klockan 16.42, strax före solnedgången i Washington. Sabbaten började klockan 17.08.

När det skedde var Kushner redan hemma och hjälpte sin fru Ivanka att förbereda sabbatsmåltiden på fredagskvällen, skriver israeliska Haaretz.

Och Vanity Fair noterar:

Efter bara lite mer än en vecka av Trumps tid som president verkar tidpunkten för solnedgången på fredagen bli allt viktigare.

Twitterutspel

Amerikanska medier har också funnit att några av Trumps mest provokativa twitterutspel under valkampanjen gjordes på sabbaten eller judiska helgdagar när paret Kushner/Trump inte höll ett vakande öga över honom.

– Det kan bli ett stort problem om personerna som ser till att vår president inte är tokig inte är tillgängliga en dag i veckan, sa en vän till Ivanka Trump till Huffington Post redan i september förra året.