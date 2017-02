Muslimskt råd i Marocko: Fel att döda konvertiter

Nyheter

I ett dokument med titeln "The Way of the Scholars" förklarar rådet att det inte längre definierar avfall från islam som en religiös fråga utan som en politisk.

Så sent som 2012 kom det nationella religiösa rådet ut med riktlinjer där frågan om hur avfall från islam ska behandlas, förtydligades. Då sades tydligt att en muslim som konverterar ska straffas med döden, uppger morroccoworldnews.com.

Jämställs med förräderi

Men nu ändrar alltså samma religiösa råd sin tolkning av de urgamla lagar som styr människors dagliga liv i Marocko. I den nya tolkningen jämställs avfall från den gängse religiösa uppfattningen, det vill säga islam, med högförräderi.

Uppfattningen att den som avfaller inte längre ska behöva bli dödad i islams namn är dock inte ny. Den ingår i den lära som Sufyan al-Thawri lärde ut för länge sedan och som bygger på tolkningar av det profeten Muhammed tidigare slagit fast.

Att rådet väljer att ändra ståndpunkt beror till stor del på att tiderna förändrats. För länge sedan fanns en oro att den som avföll skulle avslöja statshemligheter som kunde utnyttjas av främmande makt.

Tiderna har förändrats

Den risken föreligger inte på samma sätt i dag. En konvertit har i de allra flesta fall varken makt eller möjlighet att röja sådant som skulle kunna äventyra Marockos nationella säkerhet.

I ett officiellt uttlande förklarar rådet sin inställning:

"Den korrekta förståelsen och den tolkning av muslimsk lag som vi ser som mest konsekvent, säger att det är den som är ansvarig, som bär det yttersta ansvaret och som bör dödas. Den som avslöjar hemligheter... vilket kan jämföras med förrräderi."

Färre än 1 procent kristna

Kristna utgör en liten minoritet, mindre än 1 procent, i det muslimskt dominerade Marocko och har ofta stått upp för sina medborgerliga rättigheter i religionsfrihetens namn. Därmed har de utmanat landets stränga lagar, väl medvetna om risken för förföljelse och, i värsta fall, döden, skriver christiantoday.com.