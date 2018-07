40 tanzanier till Sverige för att be

Nyheter

Över hela Tanzania finns det människor som ber specifikt för Sverige. De gör det som ett uttryck för den tacksamhet de känner över att svensk pingstmission en gång i tiden presenterade evangeliet för dem och deras släktingar. I 20 år har en bönerörelse, som utgår från Dar es-Salaam, spridit sig över landet. Nu kommer tanzanierna hit för att be på plats.

– I Tanzania har man en väldig respekt för sina fäder, på ett sätt som vi inte har. De kristna där ser svenska väckelsekristna som sina fäder. De är tacksamma för allt som svensk mission gav dem och vill nu ge något tillbaka, säger Anders Gerdmar, rektor för Skandinavisk teologisk högskola och initiativtagare till ”Nationell bönekonferens” som äger rum på Ralingsåsgården i Aneby den 23–26 augusti.

Anders Gerdmar var själv på plats på en bönekonferens i Tanzania i slutet av förra året och blev tagen av deltagarnas hängivenhet.

– De har en styrka i bönen som är ovanlig i Sverige. Jag har varit i många karismatiska sammanhang i Sverige från tidigt 1980-tal fram tills i dag, men jag har aldrig sett något liknande. De ber flera timmar varje dag och tror verkligen på bönens kraft. På 14 av 17 möten bad de för Sverige.

Vad tror du skillnaden i det tanzaniska och det svenska bönelivet beror på?

– De tror på att Gud gör under och ser ofta människor bli helade och befriade. I Sverige har vi det bra materiellt men de har en andlig styrka. Medan vi har våra sociala skyddsnät går de till Herren med alla sina problem.

Börjar tidigt

Bönemötena i Tanzania börjar ofta klockan fem på morgonen och pågår till kvällen. Så kommer även schemat se ut på bönekonferensen i Sverige. Efter konferensen kommer tanzanierna åka ut i böneteam till olika delar av Sverige för att sedan sammanstråla i Klara kyrka för ett avslutningsmöte.

– Bedjarna uttrycker både en nöd och en tro för Sverige, säger Anders Gerdmar.

Vad känner de nöd för?

– Det är två saker. Dels ser de en utveckling där moralen i Sverige har förfallit. Dels handlar det om att de vill se evangeliet tränga in i Sverige på nytt. De har tro för att Sverige som tidigare skickade ut missionärer kan få uppleva väckelse igen. De vill mobilisera svenska kristna att be för det.

Bönemötena kommer pågå i flera timmar. Spelar tiden vi ber roll för huruvida Gud griper in?

– Ja, genom tro och tålamod ska ni få det ni ber om, står det i Bibeln. Vi ser ett sådant exempel i Elia och i berättelsen om änkan och domaren till exempel. De är förebilder när vi ber.

Den delegation av tanzanier som kommer till Sverige i slutet av augusti består av närmare 40 personer. Många av dem tar ledigt från sina jobb eller lämnar sina jordbruk under två veckor för att resa till Sverige. Finansiering möjliggörs via insamlade medel från en tidigare mötesturné som ledaren för den tanzaniska rörelsen, pastor Jackson Sangiza, medverkade på.

– Vi fick in mycket pengar på en vecka, tillräckligt för att våga satsa. Det ser vi som ett mirakel i sig, säger Anders Gerdmar.

Konferensen är förlagd i anslutning till svenska riksdagsvalet. Kommer det påverka vad ni ber för?

– Vi kommer inte be specifikt för olika partier, men vi kommer be att Gud får verka, att han får komma in på scenen. Vi har ju en svår situation parlamentariskt och det kommer kanske bli ännu mer komplicerat efter höstens val. Vi vet inte hur lösningen kommer se ut, men vi vill ropa till Gud om det tillsammans med tanzanierna.