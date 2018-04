Nyheter

”The Boy Who Came Back from Heaven” handlar om hur den då sexårige Alex Malarkey efter en bilolycka hamnade i koma och fick se himlen och att det finns ett helvete.

Alex överlevde och resultatet blev en bok om sina nära-döden-upplevelser som såldes i miljonupplagor runt om i världen.

Pappan ville tjäna pengar

Men 2015 avslöjade Alex Malarkey att boken var ett påhitt av hans pappa för att få uppmärksamhet och tjäna pengar. Den drogs då in av förlaget Tyndale House.

Nu stämmer Alex Malarkey förlaget och i stämningsansökan skriver han bland annat att han vill rentvå sitt namn från all koppling till boken.

”Förlaget visste att det var lögn”

Han hävdar att förlaget redan när de gav ut boken 2010 visste att den inte var sann, vilket förlaget förnekar. Han säger vidare att han själv inte skrivit en rad i boken och att han aldrig gett sitt medgivande till att stå som medförfattare.

Han stämmer därför förlaget bland annat för förtal och för att ha blivit missaktad som person till följd av utgivningen, skriver Christianity Today.

Finns inte längre att köpa

Förlaget säger i en kommentar att boken inte längre finns att köpa och att man gjort allt man kan för att minimera de personliga följderna för de inblandade.

Alex Malarkey, som är lam efter olyckan och lever på socialbidrag, kräver också ekonomisk kompensation:

”Trots att Tyndale House har tjänat miljoner dollar på boken om Alex, har han inte fått någonting,” heter det i stämningsansökan.

Läs också: Pojke erkänner - ljög om att ha besökt himlen i bästsäljande bok (2015)

Ny på Dagen.se? Testa Dagen gratis! Klicka här.