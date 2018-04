Nyheter

I oktober 2017 meddelade Bill Hybels att han skulle sluta som pastor i megaförsamlingen Willow Creek i Chicago – men först hösten 2018.

Då hyllades han, men som Dagen har skrivit, har Bill Hybels därefter blivit offentligt anklagad för sexuella trakasserier under årens lopp. Enligt anklagelserna, som publicerats av Christianity Today och Chicago Tribune, ska Hybels bland annat ha gett oönskade kyssar, utdragna kramar och inbjudningar till hotellrum.

Har varit "naiv"

Själv har han dementerat allt, men kritiken har ändå inte försvunnit helt och därför väljer han nu alltså att lämna sin tjänst med omedelbar verkan.

På tisdagskvällen förklarade Bill Hybels att han har varit "naiv om den dynamik som de situationerna skapade", men han nekade åter till att ha agerat på ett felaktigt sätt.

– Jag inser nu att jag, i samband med vissa omständigheter i det förflutna, kommunicerade saker som uppfattades på sätt som jag inte hade för avsikt, vilket ibland fick människor att känna sig obekväma, sa han.

På videoklippet från tisdagens samling, som går att se på Willow Creeks webbplats, hörs tydligt hur församlingsmedlemmar ropar "Nej!" när Bill Hybels, med darr på rösten, meddelar sitt beslut.

"Extremt smärtsamt"

I ett skriftligt uttalande på Willow Creeks webbplats beskriver Bill Hybels att det har varit "extremt smärtsamt" för honom och hans hustru att se den pågående kontroversen och hur den fortsätter att vara en distraktion som hindrar kyrkans äldste och personal från att utföra kyrkans arbete.

Han skriver vidare att det har blivit allt tydligare att arbetet inte kan blomstra när ledarna är splittrade.

"Därför har jag bestämt mig för att påskynda mitt planerade pensionsdatum från oktober i år till i kväll. Detta beslut var mitt och enbart mitt, men efter mycket diskussion fick mitt beslut enhälligt stöd från kyrkans äldste och ledningsgruppen."

Lämnar återbud till GLS

När Bill Hybels, i oktober, meddelade att han planerade att sluta ett år senare berättade han även att han ville ägna mer tid åt Global Leadership Summit (GLS), som han lanserade 1995 för att utbilda kristna ledare. Men på tisdagskvällen berättade han att han inte skulle delta i nästa samling som kommer att genomföras i augusti.

"Detta var också mitt beslut, men efter diskussion och böner ställde sig styrelsen för Willow Creek-nätverket bakom beslutet", skriver Bill Hybels som också berättar hur han tänker gå vidare.

" Jag känner att jag ödmjukt behöver titta djupt inuti mig själv och bestämma vad Gud vill lära mig. Jag tänker fortsätta att omge mig med kloka rådgivare och betrodda vänner och be dem att tala ärligt in i mitt liv så att jag kan ta till mig varje enskild lärdom som jag behöver lära från allt detta. Jag känner fullkomlig frid kring beslutet och kommer inte att skynda på den här processen. Era böner skulle vara mycket uppskattade under den kommande perioden av reflektion."