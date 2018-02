Colosseum färgas rött för förföljda kristna

Nyheter

Lördagen den 24 februari kommer Colosseum i Rom att färgas rött, för att på så sätt belysa den omfattande förföljelsen av kristna i världen. Bakom manifestationen står den katolska organisationen "Aid to the Church in Need" (ACN) som nyligen presenterade en rapport där de slog fast att förföljelsen av kristna är värre än någonsin.

Plats för martyrer

Colosseum användes under antiken för blodiga gladiatorspel, och inne i resterna av denna mäktiga amfiteater finns också ett minnesmonument tillägnat de kristna som tros ha mött martyrdöden här.

Förutom Colosseum kommer även kyrkor i Syrien och Irak att lysas upp i röda färger.

Två personer kommer också att uppmärksammas i samband med manifestationen, skriver Catholic Herald. Dels rör det sig om Asia Bibi, pakistanskan som dömts till döden för hädelse, dels Rebecca, en kvinna som tidigare kidnappats av islamistgruppen Boko Haram i Nigeria.

