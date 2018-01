Nyheter

I de första rapporterna talades om elva döda, men siffran korrigerades sedan nedåt till nio döda. Dåden ägde rum i Helwan-distriktet, omkring tre mil söder om centrala Kairo.

Enligt den koptiska kyrkan attackerade angriparna först en butik som ägs av kristna, och sköt där ihjäl två personer. Butiken ligger cirka fyra kilometer från Mar Mina-kyrkan, dit angriparna tog sig för att fortsätta attacken.

En man öppnade eld vid kyrkans entré, och försökte sedan kasta in någon form av sprängmedel i kyrkan.

Minst en av angriparna dödades av polis, enligt New York Times. Egyptiska myndigheter har gett delvis motsägelsefulla uppgifter om attentatsmännen. Enligt en första rapport från hälsoministeriet i Egypten handlade det om två angripare, varav den ene dödades av polis. Den andre flydde. Men inrikesministeriet talade senare om endast en attentatsman, som nu ska vara gripen. Enligt inrikesministeriet är den gripne mannen känd som "en av de mest välkända terroristprofilerna" och han har, säger man, utfört en rad terrorattentat riktade både mot poliser och mot civila.

Bilden av två attentatsmän styrks dock bland annat av ett uttalande av en talesperson för egyptisk polis, Boules Haliem, som var på plats och som till New York Times säger att en attentatsman dödades vid kyrkan.

– Han lyckades inte ta sig in i kyrkan, säger Haliem om angriparen.

Kyrkan var fylld av folk som firade mässa, berättar Haliem.

Terrorgruppen IS har genom sina propagandakanaler meddelat att man tar på sig dådet. Där sägs det att IS "soldater" utfört en attack mot "otrogna".

Mer än 100 kristna har blivit dödade i Egypten under år 2017. IS säger sig vara ansvarig för de flesta av dessa attentat riktade mot kristna. IS har under året som gått sagt att man riktar in sig på att attackera kristna i Egypten, efter nederlagen i Syrien och Irak, skriver New York Times.

Egyptiska myndigheter säger att man har förstärkt skyddet för den kristna minoriteten på cirka 10 procent av Egyptens 93 miljoner människor. Säkerhetsstyrkor har utökat skyddet vid viktiga mötesplatser runtom i huvudstaden efter attacken i fredags, och beredskapen är höjd inför den 7 januari när kopterna firar jul.