Nyheter

Föreningen Förintelsens Överlevande delar ut priset "Tjugosjunde januari-priset" till någon som arbetat målmedvetet mot antisemitism och främlingsfientlighet.

I år går alltså priset till Europaparlamentarikern Gunnar Hökmark (M).

– Det kom som en väldigt trevlig och överväldigande överraskning. Jag är väldigt stolt och hedrad, säger Gunnar Hökmark till Dagen.

Gunnar Hökmark har bland annat under de senaste tre åren engagerat sig i den ideella organisationen European Alliance for Holocaust Survivors, där han är ordförande. Organisationen är en del av World Jewish Restitution Organization (WJRO) och arrangerade i april 2017 en konferens om hur man kan arbeta i de europeiska länderna för att judar ska få tillbaka de egendomar som stals från dem under tiden före och under andra världskriget.

Den frågan är av stor vikt både för de direkt drabbade, men även för hela Europa, säger Gunnar Hökmark.

– Det handlar om att skapa rättvisa. På samma sätt som det är avgörande att de som begått brott mot mänskligheten får sin dom, är det viktigt att man i dessa frågor gör vad man kan för att skapa rättvisa.

Först och främst handlar det om att rättvisa ska skapas för dem som blivit utsatta för orättvisor. Men det handlar också om alla oss i Europa och hur vi kan skapa en bättre framtid, betonar han.

– Vi ska erkänna rätten och rättvisan som sådan. Om vi inte gör det, sviker vi inte bara dem som nu är borta och deras efterlevande, utan vi kränker själva rätten och rättvisan.

– Detta är en del av den långsiktiga upprättelsen av det europeiska samhället. Rätt ska vara rätt.

Engagemanget i judiska frågor har funnits länge för Gunnar Hökmark. Just rättvisa och frihet är för honom två nyckelbegrepp, de är själva basen för det politiska engagemanget.

– Det som väckte mitt engagemang för dessa frågor var en förskräckelse över Nazityskland och även över det förtryck som tog vid i östra Europa. Roten till mitt politiska engagemang är att vi ser vad som sker när rätten och friheten inte råder, och människorna blir utlämnade till ondskans makt. Oavsett vad vi tycker annars, måste vi dra gränsen mot dem som hotar dessa rättigheter: frihet och rättvisa.

– När dessa friheter inte råder blir enskilda människoliv inte något värda. Där är Förintelsen ett av de mest tydliga och skamlösa exemplen i historien.

Arbetet med att återföra stulen egendom till judar runt om i Europa kommer oförtrutet att fortsätta, säger han. I dagsläget handlar det bland annat om att få lagstiftning på plats.

– I en del länder i Östeuropa finns det i dag inte lagstiftning för detta. Där har vi ett antal företrädare som nu har lovat att de ska förändra sina lagar. Men rättvisans kvarnar mal långsamt. Sedan kanske det inte heller har funnits en aktiv vilja. Framför allt handlar det om några länder på Balkan där man behöver trycka på.

Arbetet med att återföra egendomarna är ett delvis knivigt projekt, eftersom det har gått lång tid och det ibland är svårt att reda ut vad som hänt.

– Vi följer regelbundet upp vad som händer i de här frågorna, och jag kommer att ha möte med sekretariatet inom några månader, säger Gunnar Hökmark.

Men först väntar prisutdelning i Stora synagogan vid en minneshögtid i kväll, lördag, på Förintelsens minnesdag. Prissumman är på 10.000 kronor.

– De pengarna ska gå till att bidra till att fler kan besöka Auschwitz, säger Gunnar Hökmark. Kanske blir det resor för ungdomar - jag har inte hunnit tänka så noggrant på det, men det blir något i den riktningen.

Han säger att han är mycket stolt över att få priset:

– Det är en av de finaste utmärkelserna jag har fått.