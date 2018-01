Hälften så många migranter nådde Europa 2017

Nyheter

Antalet migranter som nådde Europa sjövägen under 2017 var mindre än hälften så många som året före. En anledning är att trafiken över Medelhavet från Libyen till Italien började minska under andra halvåret 2017, enligt Internationella migrationsorganisationen (IOM).

Förra året kom 171 635 migranter till Europa över Medelhavet, jämfört med 363 504 året innan. 2015 var siffran över en miljon.

Kommer till Italien

Nästan 70 procent av dem som kom till Europa förra året anlände till Italien.

– Antalet som kom från Nordafrika till Italien under året är färre än 120 000. Det är den lägsta siffran på fyra år, säger IOM:s talesman Joel Millman.

Spanien ökar

Även antalet som kom till Grekland har minskat, från drygt 173 000 under 2016 till knappt 30 000 under 2017. Det beror på en uppgörelse mellan EU och Turkiet. Däremot har antalet migranter som nått Spanien ökat, från drygt 8 000 till över 21 000 förra året. Många afrikaner undviker den farliga rutten via Libyen, för att i stället ta omvägen via Marocko och Spanien.