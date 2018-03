Hela världen ber för Burma

Nyheter

Bara under det senaste året har över 600 000 rohingyer fördrivits från landet och den estniska rensningen fortsätter. Nu är det dags för den internationella bönedagen för Burma och organisationen Christians Concerned for Burma uppmanar kristna runt om i världen att be för landet.

– I Sveriges kristna råd (SKR) kommer vi gå ut på facebook och i sociala medier och pusha för det, säger Mikael Stjenberg, informationssamordnare på SKR.

Förändringar genom team

Enligt FN fortsätter den etniska rensningen av rohingyer i Burma, men nu i en mer lågintensiv kampanj av terror och påtvingad svält.

Trots oroligheterna i Burma sker det goda förändringar genom team som hjälper till på plats. Bland annat har sjukvårdspersonal och lärare tränats i att hjälpa människor på plats och pastorer i landet ber för rättvisa och kärlek, skriver Christians Concerned for Burma.