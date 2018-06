Johan Gustafsson får rekordstort skadestånd

Nyheter

Ersättningen är det högsta beloppet som är möjligt att få för personskada. Som förklaring skriver Brottsoffermyndigheten i ett pressmeddelande att Gustafsson under tiden som fånge var i en "mycket utsatt situation, inte bara genom gärningspersonernas hot och våld utan också på grund av rådande klimat, farliga djur och bristen på mat, vatten och sanitet".

Enligt Anna Sundén Larsson, jurist vid Brottsskadeenheten, ska ersättningen "bidra till att kompensera det lidande han har utsatts för".

Känner sig lättad

Johan Gustafsson själv är glad över beskedet men framhåller att pengar inte är det viktigaste.

– Jag är väldigt tacksam och det är en lättnad på så vis att det blir en sak mindre att tänka på. Men det jag tänker på mest är att jag har blivit fri. Det är en större gåva, säger Johan Gustafsson till TT.

Johan Gustafsson kidnappades av al-Qaida i Timbuktu i Mali i november 2011 när han var på väg till Sydafrika från Sverige och blev fri i juni förra året. Fallet är ett av de mest uppmärksammade i sitt slag de senaste åren.

Tackar för förböner

Han är uppvuxen inom pingströrelsen, men kallar inte sig själv troende, hans pappa är pensionerad pastor, och under hela sin långa fångenskap var engagemanget i hans hemförsamling stor.

Han har själv tackat för alla förböner och att så många tänkte på honom under den svåra tiden i den islamska extremistgruppens våld.

– Det värmer något otroligt. Jag har känt mig väldigt ensam där jag har suttit helt enkelt. På samma vis som om du tänker på någon, är det när någon ber för dig. Det innebär att man bryr sig om dig helt enkelt. Det är jättefint, sa han bland annat till Dagen.

Brottsoffermyndigheten konstaterar att han genom att resa in i Mali utsatt sig för risk att bli skadad, även om den inte var avsiktlig. Att han ändå får ersättning beror enligt myndigheten på att han utsatts för en mycket allvarlig kränkning genom de förhållanden han tvingats leva under samt att han varit frihetsberövad under mycket lång tid – fem år och sju månader.