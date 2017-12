Miljonböter för nej till bröllopstårta

Nyheter

Domen på 135 000 dollar i böter fastställdes av en appellationsdomstol i staten Oregon i torsdags. Men händelsen som den gäller inträffade för snart fem år sedan i en förort till Portland. Rachel Bowman-Cryer besökte då tillsammans med sin mamma det lokala konditoriet Sweet Cakes, men när konditorn Aaron Klein fick höra att det var två kvinnor som skulle vigas sa han nej till uppdraget. Som skäl angav han 3 Moseboken 18:22 där det står: "Du får inte ligga med en man som man ligger med en kvinna; det är något avskyvärt".

Enligt The Washington Times var samkönade äktenskap inte lagliga i Oregon 2013 när händelsen inträffade.

Det blev starten på en lång rättsprocess där yttrandefrihet ställts mot diskriminering. Sedan 2007 har Oregon en lag som förbjuder privata företag från att diskriminera kunder på grund av sexuell läggning. Lagen har dock ett undantag för religiösa organisationer.

Aaron Klein och hans hustru Rachel, som drev det nu nedlagda konditoriet, hävdade att beslutet inte tog hänsyn till deras religiösa övertygelse och att det även inskränkte deras konstnärliga frihet. Men domstolen köpte inte deras argument utan dömde ägarna att betala drygt 1,1 miljoner kronor till paret Rachel och Lauren Bowman-Cryer för psykiskt lidande.

I ett uttalande beskriver paret sin lättnad över domen: "Det spelar ingen eroll hur du är född eller vem du älskar. Alla är vi lika inför lagen och ska behandlas likvärdigt. Oregon kommer inte att tillåta skyltar med ''Endast heterosexuella par'' att hänga i bagerier eller andra affärer".

Makarna Klein har under de nästan fem år som gått hamnat i andra blåsväder på grund av händelsen. För att få hjälp med sina rättegångskostnader startade de en insamling genom GoFundMe, USA:s största crowdfunderorganisation. Men efter klagomål från personer som kämpar för samkönande äktenskap stängdes insamlingen ner, varpå GoFundMe förtydligade sin policy mot diskriminering. De fick dock behålla de 109 000 dollar som redan skänkts.

The Washington Times berättar att Aaron och Rachel Klein i stället då anlitade en annan crowdfunder, Continue to Give, och där slog deras kampanj nytt rekord genom att samla in 352 000 dollar på cirka två månader, mer än någon annan kampanj hos Continue to Give, uppger organisationens grundare Jesse Wellhoefer.

Också Wellhoefer har fått ta emot åtskilliga klagomål gällande insamlingen till ärendet Sweet Cakes.

– Vår respons har varit, "Tack för din omtanke, ha en fin dag och Gud välsigne dig", berättar Wellhoefer i The Washington Times.