Ta tåget till Trump. Och nästan ända fram till Västra muren i Jerusalem. Det blir möjligt för turister och lokalbefolkning när Israel fullbordar sitt nästa stora järnvägsprojekt.

Israels transportminister Israel Katz vill hedra president Donald Trump för att denne nyligen erkände Jerusalem som Israels huvudstad och beslutade att flytta USA:s ambassad till den heliga staden från Tel Aviv.

– Västra muren är det judiska folkets heligaste plats. Jag har beslutat att uppkalla tågstationen som leder dit efter USA:s president Donald Trump efter hans modiga och historiska beslut att erkänna Jerusalem som Israels huvudstad, säger han till tidningen Yediot Ahronot.

Stationen ska ligga 52 meter under jorden, under den utgrävda antika romerska gatan Cardo i det judiska kvarteret, med uppgång nära muren. Linjen går i en tre kilometer lång tunnel under centrala Jerusalem och projektet väntas kosta motsvarande sex miljarder kronor, en fortsättning på den nybyggda snabbtågslinjen Tel Aviv–Jerusalem som väntas tas i bruk inom två år.

Men stora förseningar väntas redan innan första tåget avgått. Detta eftersom tunneln går under den muromgärdade gamla staden där varje spadtag väntas ge arkeologiska fynd som först ska granskas av experter.