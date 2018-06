Nytt grepp i Almedalen: Speeddejta en generalsekreterare

Nyheter

I år prövas ett nytt grepp i Almedalen. Speedejting har tidigare mest använts av dejtingorganisationer med syfte att få till romantiska relationer.

Här handlar det om något annat.

– Många av våra organisationer är på plats i Almedalen för att prata med politiker. Vi tänkte att det här sättet kunde vara ett kul sätt att presentera vad som händer i civilsamhället, säger Ann-Charlotte Geissler på de ideella organisationernas arbetsgivarorganisation IDEA, till Dagen.

Speeddejting går till så att alla är samlade i ett rum. Man får några få minuter på sig att ställa frågor till en person, sedan blåses det i en visselpipa och man går vidare till nästa person.

– Det är ett jättebra tillfälle för den som är nyfiken på vad som händer i civilsamhället, säger Ann-Charlotte Geissler.

Under speeddejtingen kan man till exempel få reda på mer om vad Rättviseförmedlingen gör, hur Suicide Zero arbetar eller vilka projekt som Läkarmissionen är inblandade i. Alla generalsekreterarna är på plats under den timme som dejtingen pågår.

– Det är en snabb och intensiv timme. Sedan får man byta kontaktuppgifter om man vill prata längre.

– Vi hoppas att det kommer lite politiker. Men speeddejtingen är öppen för alla som vill veta mera om civilsamhällets insatser, säger Ann-Charlotte Geissler.

Arton organisationer finns med på speeddejtingen, som ordnas på S:t Hansgatan 21 i Almedalsarenan på tisdag 3 juli. Bland organisationerna finns förutom de redan nämnda bland annat även Scouterna, UNICEF Sverige, Bris, Erikshjälpen, Djurens Rätt och Röda Korsets Ungdomsförbund.