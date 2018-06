Rekordmånga dop inom EFK under 2017

Nyheter

Øyvind Tholvsen konstaterar att Evangeliska frikyrkan, i likhet med flera av de andra större svenska frikyrkosamfunden, har upplevt positiva dopsiffror de senaste åren.

– För 15 år sedan hade vi ett snitt på ungefär 450 dop inom EFK varje år. Siffran har därefter successivt ökat och nu har den stabiliserat sig på drygt 750 personer med en ny toppnotering förra året vilket så klart är väldigt glädjande.

Det nya rekordet är 786 dop vilket ger ett snitt på drygt 15 dop varje vecka.

Före detta muslimer

Någon registrering av etniciteten hos de som döps sker förvisso inte. Men Øyvind Tholvsen konstaterar ändå att huvudförklaringen till de ökande siffrorna till stor del beror på att personer med annan kulturell bakgrund har blivit kristna. Inte sällan är dessa före detta muslimer.

– Däremot för vi statistik över vilka som är under, respektive över, 20 år när de döps. Under de sista tio åren har det varit ungefär hälften var och det är det fortfarande vilket innebär att även antalet personer som döps som är under 20 år har ökat.

Øyvind Tholvsen säger att ensamkommande ungdomar eventuellt ingår i denna grupp.

Upplever du att EFK-församlingarna har tillräckligt med kapacitet för att ta emot alla som döps?

– Att så pass många har kommit till tro har inneburit en otrolig injektion i församlingarna och att ett stort engagemang har väckts till liv. Det skiljer sig så klart åt mellan församlingarna hur redo de är att ta emot alla nya, men det handlar inte om sådana mänger att kapaciteten inte räcker till.

Mindre behov av engelsk tolkning

På Torpkonferensen erbjuds i år för första gången tolkning till arabiska och dari/persiska. Detta är enligt Øyvind Tholvsen en direkt konsekvens av dopsiffrorna på senare år.

– I dag har vi faktiskt mindre behov av tolkning till engelska än tolkning till de här nya språken. Det märker vi både i de lokala församlingarna och på Torpkonferensen.