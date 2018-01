Religiösa företrädare: Så blir 2018

Nyheter

Ledarna är alla verksamma i USA. Här nedan presenteras ett urval av vad de säger:

Rabbi Jeffrey Salkin: En judisk #metoo kommer att leda till #PayMeRight

"Jag förutspår en #metoo-rörelse inom judendomen. Anklagelser och berättelser om sexuella trakasserier kommer att genomsyra judiska institutioner, organisationer, seminarier och synagogor. Kvinnor – och ja, även män – kommer att berätta om övergrepp och detta kommer att få konsekvenser på de högsta nivåerna av judiskt ledarskap."

Jeffrey Salkin är kolumnist på RNS och senior rabbi vid Temple Solel i Hollywood.

Pastor David Gushee: En korsväg för vita evangelikaler

"Jag förutspår att det under 2018 kommer att inträffa någon händelse i relation till president Donald Trump som sätter hans kärnväljare, vita evangelikaler, i en situation som involverar ett avgörande moralprov. Tyvärr tror jag att vi redan vet vad som kommer att komma ut ur detta. En stor grupp Trump-väljare kommer att vara lojala vad som än händer. Det blir därför allt klarare att vad som än händer Donald Trump också kommer att hända för dem, för de har blivit omöjliga att skilja åt."

David Gushee är krönikör på RNS.

Tom Reese, katolsk präst: Katolska kyrkan släpper på krav om celibat för präster

"Det här är året när katolska kyrkan på allvar börjar diskutera möjligheten att präster får vara gifta. Kyrkan har haft svårt att få präster runtom i världen, särskilt i välutvecklade länder. Det finns inte tillräckligt många präster för att kunna tillhandahålla sakramenten, fira nattvard eller ge annan pastoral hjälp till katoliker."

Tom Reese är jesuit, präst och analytiker på RNS.

Syster Simone Campbell: Dags att tala om ras, fattigdom och rättvisa

"Jag förutspår att ras och fattigdom kommer att vara centrala samtalsämnen nationellt under 2018. Religiösa ledare kliver fram för att kräva rättvisa – och detta rop kommer att visa att fattigdom och rasism är strukturellt betingat och att vi, folket, kan och vill förändra samhället."

Syster Simone Campbell leder NETWORK, en katolsk lobbygrupp för social rättvisa.

Max Perry Mueller: Mormoner får nog av Trump

"Mormoner har aldrig gillat Trump. Som Mitt Romney säger, ser mormoner generellt Trump som ”en knäppgök, en bedragare”. Under 2018 kommer mormoner i Utah kanske se till så att de röda kongressdistrikten i Utan får en blåare ton. Och kanske viktigast: att det genom unga mormoner som växer upp under Trumperan skapas en klyfta mellan republikanska partiet och den religiösa grupp som hittills varit mest lojal."

Max Perry Mueller är författare till ”Race and the Making of the Mormon People” och assisterande professor vid University of Nebraska-Lincoln.

Robert P. Jones: Vita evangelikaler är fortsatt inlåsta i ”GOP” (smeknamn för Republikanerna, red:s anm)

"Under 2018 fortsätter vita evangelikaler att vara låsta till republikanska kandidater vid mellanvalet. Även om mellanvalet 2018 innebär en våg av framgång för demokraterna som många väljarbarometrar förutspår just nu, så kommer vita evangelikaler troligtvis att fortsätta vara klanlikt fjättrade vid lojaliteten mot republikanerna. Eller åtminstone vid antipatin gentemot demokraterna, oavsett vem som toppar vallistorna.”

Robert P. Jones är vd vid Public Religion Research Institute och författare till ”The End of White Christian America”.

Jeanine Kraybill: En fokusering på kvinnligt ledarskap inom katolska kyrkan

"Jag tror att vi 2018 får se en tid när katolska kvinnor i kyrkan – både anställda och församlingsmedlemmar – fortsätter utveckla ett starkt ledarskap byggt på samverkan. De kommer att påverka inte bara kyrkan som institution utan också sociala frågor och policyfrågor. Kvinnliga katoliker kommer att leda församlingar och påverka samhället i frågor som rör hälsovård, immigration och fattigdom."

Jeanine E. Kraybill är assisterande professor i statskunskap vid California State University.

Grace Ji-Sun Kim: Kvinnor reser sig

"Hashtagen #ChurchToo fäste uppmärksamhet på att kyrkan inte är oskyldig när det gäller våld mot kvinnor. I slutet av 2017 började kampanjen #SilenceIsNotSpiritual som fokuserade på tystnaden runt sexuella övergrepp i kyrkans värld. När nu dessa rörelser fortsätter 2018 tror jag att de kommer att bli profetiska röster inom kyrkan."

Grace Ji-Sun Kim är associerad professor i teologi vid Earlham School of Religion.

Daniel José Camacho: Håll ett öga på kampanjen för fattiga människor

"Den nystartade Poor People’s Campaign (Kampanjen för fattiga människor) kommer att bli det viktigaste som händer i religionens värld 2018. Den här kampanjen, med kyrkoherde William Barber och rev. Liz Theoharis i spetsen, medvetandegör Martin Luther King Jr:s radikala poltik och tar upp hans oavslutade arbete. Om PCC kan bygga en bred koalition runt frågor som rör fattigdom, miljöengagemang och fred, kan organisationen väcka liv i King’s politiska vision – som religiösa liberaler övergav.”

Daniel José Camacho är ledarskribent på The Guardians amerikanska utgåva.