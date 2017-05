Österrikes president: Alla kvinnor borde bära släja

Nyheter

Det var vid ett panelsamtal som hölls inför studenter i Wien nyligen som presidenten tog upp ämnet islamofobi. Han sa då att han stödjer muslimska kvinnors rätt att bära huvudduk, skriver Washington Post.

Presidenten, som länge ledde österrikiska gröna partiet, men som ställde upp som presidentkandidat som "oberoende", sa att han menar att kvinnor har rätt att bära vilka kläder de vill. Han tog också upp ämnet islamofobi, och föreslog då att ett sätt att minska islamofobin skulle kunna vara att alla kvinnor bar slöja.

"Inte långsökt att be alla kvinnor bära slöja"

"Om denna hejdlösa islamofobi fortsätter att sprida sig... så kommer det att komma en dag när vi kommer att vara tvungna att be alla kvinnor att bära slöja. Alla - i solidaritet med dem som bär den av religiösa orsaker. Detta är inte för långsökt", sa Van der Bellen i det videoklipp som sedan har publicerats på nätet.

"Har burits Davidsstjärnor i solidaritet"

Van der Bellen hänvisade till att han hört berättas att danska kvinnor under ockupationen av Danmark under andra världskriget bar judiska Davidsstjärnor i solidaritet med judiska kvinnor i landet. Presidenten sa också under samtalet, att det vid vissa tillfällen är olämpligt att bära slöja eller andra religiösa symboler, och han sa sig också vara bekymrad den rasism som visat sig till exempel när muslimska taxiförare vägrat köra ortodoxa judar.

Det är "fullkomligt oacceptabelt", sa Van der Bellen enligt tidningen The Independent.

Kräver presidentens avgång

Men det var uttalandet om slöjan som väckte reaktioner runtom i världen. Reaktionerna på panelsamtalet, som hölls den 24 mars, kom dock först när en del av hans tal sändes i Österrikiska ORF (en inhemsk tv-kanal). Flera debattörer i Österrike kräver nu Van der Bellens avgång.

Slöja i form av hijab är inte förbjuden i Österrike i dag, men i januari kom ett förslag från utrikesminister Sebastian Kurz om att offentliganställda inte ska få bära slöja.