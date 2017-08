Nyheter

Det var en vägg av jubel och kamerablixtar som mötte pastor Lim när han när han mötte sin församling för första gången sedan frigivningen från fångenskapen i Nordkorea. "Välkommen hem pastor Lim", stod det på en stor banderoll på entrén till Light presbyterian church, som är den församling som sänt ut honom som missionär till Nordkorea.

– Det fanns många svåra stunder men det var under dessa stunder som Gud gav mig styrka att härda ut och ta mig igenom.

Det sa han under söndagens gudstjänst då han höll sitt första offentliga tal sedan frigivningen.

"Lärde mig att acceptera"

– Det fanns stunder av modlöshet, ilska och klagan. Men det vändes snart till mod, glädje, och tacksägelse. Jag lärde mig att helt acceptera detta som en form av Guds kärlek och fostran för att göra mig starkare, sa han.

– Jag är så tacksam att Gud har låtit mig att vara här med alla i dag, sa han.

Tackade Sveriges regering

Förutom att tacka Gud och alla som bett för honom riktade han även ett tack till de som bidragit till att få honom frigiven. Förutom premiärminister Justin Trudeau och andra involverade från Kanada så nämnde han även Sveriges regering som haft en viktig funktion på plats i Nordkorea.

– Jag vill också tacka Sverige för att man är Kanadas skyddsmakt i Nordkorea och har spelat en avgörande roll i min frigivning.

Fick träffa barnbarn för första gången

62-årigen Hyeon Soo Lim satt längst fram under gudstjänsten tillsammans med sin son och sitt mindre än ett år gamla barnbarn i knät, som han nu fått träffa för första gången sedan tiden i Nordkorea.

Dömdes till livstids straffarbete

Det var 2015 som han arresterades i Nordkorea och senare framträdde i Nordkoreas statliga tv där han, sannolikt under tvång, erkände brott mot staten. Han dömdes till straffarbete och berättade under söndagen att det tog hårt på hans kropp och sammanlagt ska han ha gått ner omkring 22 kilo i vikt under fängelsevistelsen.

Vid fyra tillfällen var han så illa däran att han behövde läggas in på sjukhus. Det första sjukhusbesöket varade i två månader.

– Under vintern var jag tvungen att gräva hål som var en meter breda och en meter djupa. Marken var frusen och jorden så hård att det tog två dagar.

– Det var otroligt påfrestande. Jag svettades om överkroppen och frös om fingrar och tår. Jag arbetade även på ett lager med att ta isär kol.

Ensam och isolerad

De långa stunderna i total ensamhet gjorde det svårt att se slutet på prövningen.

– Från första dagen av fångenskapen till att jag släpptes åt jag 2 757 måltider ensam i isolering, berättade han.

Under en presskonferens i lördags medverkade inte pastorn själv, men hans son, James Lim, berättade att familjen var glada att han äntligen är hemma och att hans pappa ser ut att vara "vid god hälsa". Han ska nu genomgå kompletterande läkarundersökningar.

Resan han gjorde till Nordkorea då han dömdes var långt ifrån en engångshändelse.

Tidigare ska han ha gjort över hundra besök i landet för att arbeta med församlingens humanitära missionsarbete med ett vårdhem, en förskola och ett barnhem.