Efter helgens Prideparad i Stockholm har en debatt blossat upp på Twitter. Bland de nästan tvåhundra ekipagen återfanns Tel Aviv Pride. Till tonerna av israelisk pop viftade de dansande deltagarna med regnbågsflaggor försedda med Davidsstjärnan. Även flera israeliska flaggor fanns med.

Bland deltagarna återfanns Israels avgående ambassadör Isaac Bachman. På Twitter publicerade han en video från lördagens parad med texten: "En fantastisk parad, i år med israeliska flaggor och det varmaste välkomnandet från publiken."

An Amazing Pride Parade this year with Israeli flags up high and with the warmest welcome from the public. @stockholmpride pic.twitter.com/l5g33Uhx7b