Protestanter och katoliker skrev under ekumenisk överenskommelse

Nyheter

Dokumentet, Declaration on the Doctrine of Justification, har nu skrivits under av både den Romersk-katolska kyrkan, Lutherska Världsförbunder (LWF),metodisterna i World Methodist Council (WMC) och de reformerta kyrkorna i Internationella reformerta nattvardsgemenskapen (World Communion of Reformed Churches (WCRC).

Biskop Brian Farrell, som arbetar med ekumeniska frågor inom katolska kyrkan, säger till Evangelical Focus att han är nöjd med att dokumentet undertecknats.

– Ett av de största problemen under 1500-talets var den teologiska och andliga förståelsen av hur frälsningen vi fått genom Jesus faktiskt påverkar människors liv. I den ekumeniska processen har vi kommit fram till att vi har samma förståelse när det handlar om att det är nåden som räddar oss, men att detta också innebär att vi visar vårt nya förhållande till Gud genom goda handlingar, säger han.

Farrell säger att man genom dokumentet fått "en starkare bas " för att bygga upp andliga och kyrkliga relationer.

De reformerta kyrkorna i WCRC är världens tredje största kyrkogemenskap, efter Romersk-katolska kyrkan och de Ortodoxa kyrkorna.