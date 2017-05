Svälten hotar i Afrika – Dagen och EFS inleder insamlingskampanj

Nyheter

– Tack för att ni är här, tack för att ni har hört vårt folks klagan, säger Elias Bauso, då han tar emot inne på sitt kontor.

Han är president över Mekane Yesus-kyrkans synod i Amaro och översatt till kyrksvenska så kan han likställas vid en biskop. Kyrkan här har skickat ut ett nödrop till omvärlden.

Kyrkan vill rädda liv

Vi befinner oss i den lilla staden Kele i provinsen Amaro i södra Etiopien, det är jag och två personer från Mekane Yesus-kyrkans hjälparbete. De är här för att påbörja ett hjälparbete. 50 000 människor här är redan i akut behov av nödhjälp för att överleva. Kyrkan vill snabbt påbörja sitt arbete med att rädda liv, och att även försöka hitta en långsiktig plan för regionens överlevnad.

När vi kommer befinner vi oss mitt i den tre månader långa regnperioden, då det borde vara prunkande grönska och forsande floder. Men allt är inte som det brukar vara.

Förödande kraft

Elias Bauso berättar om hur varningsklockorna började ringa, då lokalbefolkningen började söka sig till kyrkan för att be om hjälp. En av bönderna kom och berättade att 36 av hans djur var borta. En annan att skördarna torkade bort. Berättelser som är vardag vid det här laget.

I detta bondesamhälle håller själva grunden för livet på att slås i spillror. Bland dessa fattigaste av de fattiga har klimatförändringarna slagit till med en förödande kraft, då torkan för andra året i rad lamslår hela samhället.

– Nu är det katastroftillstånd efter två mycket svåra år, där människor och barn lider något oerhört, säger Elias Bauso.

Myndigheter uppmanar söka hjälp utifrån

Han berättar att till och med de lokala myndigheterna har uppmanat kyrkan att söka hjälp utifrån, för de klarar inte av situationen.

Under sin redogörelse berättar kyrkoledaren hur myndigheterna stängde ned all verksamhet, och alla, kristna som muslimer, gav sig ut på åkrarna och bad till Gud under tre dagars tid.

– Och för två veckor sedan kom ett mirakel, säger Elias Bauso.

Regnet. Det som uteblev förra året, vilket vållade sådana stora problem, nu kom det.

Men om det var ett mirakel som invånarna i Amaro fick bevittna, så var det ett mycket litet mirakel. Tre skurar. Den lilla grönska som började spira håller redan på att förtvina.

– Och nu kommer du. Ännu ett bönesvar, säger Elias Bauso och tittar på mig.

"Snälla, hjälp oss"

– Å mitt folks vägnar, vi befinner oss i en fruktansvärd situation, snälla, hjälp oss.

Jag måste erkänna att jag inte känner mig som ett bönesvar, där jag står med törstande strupe och svetten rinnandes längs benen i den afrikanska hettan. Jag kommer inte med regn och grönska, inte med matbistånd eller experthjälp. Allt jag har är papper, penna och kamera. Naturens krafter rår jag inte på.

Utmärglade djur och död jord

Det enda jag kan göra är att berätta för omvärlden vad som håller på att ske. Jag kan berätta om den uttorkade flodbädden, strax nedanför kullen där synodens högkvarter ligger, där vattnet så här års ska forsa fram. Jag kan berätta om utmärglade djur, om oxarna som har dött så att bönderna tvingas plöja jorden för hand. Det innebär att även om det skulle komma regn, kommer skördarna bli mindre och inte räcka till. Jag kan berätta om de svarta och döda kaffeplantorna, som kyrkoledaren tar med mig till, hundra meter från hans kontor.

– Kan du föreställa dig framtiden här om vi inte kan odla någonting, säger han.

Han rycker av några av de svartnade löven från en kaffeplanta, som smulas sönder i hans hand och ringlar ner mot marken som svart snö.

– Den här är död, det finns inget hopp, säger han.

Kaffeplantor tvinar bort

Kaffeplantans död kom inte plötsligt, utan de senaste två åren har torkan varit så intensiv att växten sakta har tvinat bort. Förra året gick det inte att skörda några bönor, och nu är den helt söndertorkad. Om en ny planta ska slå rot och växa till så tar det minst fem år, troligtvis mer.

– Den här bonden har förlorat uppemot tio år av sin inkomst, säger Elias Bauso.

Nödhjälpen är enda källan till mat

Utan inkomst kan familjen inte köpa kläder till sina barn, inte de skolböcker som behövs, och mat, ja, får många är det numera nödhjälp de är hänvisade till.

Och det här är bara en av många platser som nu ropar på hjälp. Staden Kele är en plats som är en vit fläck på kartan i min mobil, kartan pekar inte ens ut vägen som leder hit. Men jag ser själv, här är fullt med folk, en skumpig väg har fört oss hit. Och en bit bort finns ännu en president i en synod som vädjat om hjälp, situationen i Boreno sägs vara ännu värre än här, kyrkoledaren där sägs ha gråtit öppet inför sina kollegor då han talade om situationen på Mekane Yesus-kyrkans generalsynod.

Dagen inleder samarbete med EFS

Dagen är på plats i Etiopien i samarbete med EFS, den svenskkyrkliga rörelsen vars missionärer en gång i tiden var med och lade grunden till Mekane Yesus-kyrkan. Att den etiopiska kyrkan numera är världens största lutherska kyrka spelar inte så stor roll, vi befinner oss i ett fattigt land. För att kunna genomföra sin hjälpinsats spelar kontakterna med det rika väst en avgörande roll, nu när svälten bultar på och vill in.

Miljontals drabbas av svält

Världen har blivit varnad. 20 miljoner människor riskerar att svälta ihjäl inom de närmaste månaderna. Här har jag berättat om situationen i södra Etiopien, ett land som inte ens omnämns då FN larmar om en stundande svältkatastrof, om Amaro, en liten avkrok i torkans gigantiska rike där kyrkans företrädare desperat vädjar till omvärlden.

Här kan du hjälpa svältande med din gåva i vår insamlingskampanj