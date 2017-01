Svenska kyrkan hjälper kristna efter IS

Soldater från Iraks armé firar befrielsen tillsammans med invånarna i Mosul. Fortfarande lever uppskattningsvis 750 000 civila under ockupation av terrorgruppen IS. Enligt FN lever de befriade under mycket svåra omständigheter. Bland annat är de tvungna att bränna sina möbler för att få värme.(AP Photo/Khalid Mohammed) Foto: Khalid Mohammed