Swärd ställer upp i kyrkoval på Östermalm

Stefan Swärd har som avsikt att kandidera på listan för kristdemokrater i Svenska kyrkan i Oscars församling på Östermalm i kyrkovalet till hösten. För att göra det möjligt har han precis blivit medlem i Svenska kyrkan igen efter nästan 15 år utanför.

– Min agenda är att sprida den kristna tron. Jag värnar om att Svenska kyrkan ska kunna vara en tydlig kristen röst i samhället och kunna nå ut med budskapet om Jesus. Sedan förstår jag att även en del praktiska frågor följer med detta, säger Stefan Swärd till Dagen.

Utsända missionärer

Han kommer även fortsättningsvis att vara medlem i Folkungakyrkan på Söder i Stockholm, en samarbetsförsamling mellan Evangeliska Frikyrkan och Equmeniakyrkan. Det var Folkungakyrkan som i december sände ut paret Stefan och Eva Swärd som missionärer i ett pionjärprojekt på Östermalm, som Dagen tidigare har berättat om.

– Jag vill nå de välbeställda östermalmskarriäristerna, där frågorna om Gud, kyrka och tro har hamnat åt sidan. Förr eller senare måste varje människa börja tänka på det existentiella, säger Stefan Swärd.

Nästan ingen på Östermalm känner till vad frikyrkan är, resonerar han. Däremot ser han att Svenska kyrkan både har kontaktytor och ett visst förtroende.

Tycker du att kyrka och politik hör i hop?

– Nej.

Varför vill du då gå in i kyrkopolitiken?

– Det är så systemet fungerar. Och med min bakgrund och mitt engagemang för att nå Östermalmsborna med kristen tro, så tycker jag att jag passar väldigt bra för att sitta med i kyrkofullmäktige eller kyrkorådet.

Stefan Swärd framhåller att kyrkopolitiken inte är det enda sättet han vill jobba på. Han tänker också sprida den kristna tron via media, via att starta religiösa mötesplatser på restauranger och andra platser och via att engagera sig i olika lokala nätverk och organisationer.

Samarbete kring evangelisation

I mars räknar han med att en minde bönegrupp ska komma igång. Annars ägnar han nu tiden åt att skapa kontakter och att sondera. Han har redan mött flera av prästerna i Svenska kyrkan för samtal.

– Svenska kyrkan har en suverän kontaktyta, men är ganska lågintensiva i sin verksamhet. Frikyrkorna når betydligt färre, men är samtidigt duktigare på att engagera människor och ett intensivt gudstjänstfirande. Skulle man kunna synkronisera de krafterna så skulle man kunna åstadkomma en hel del, säger Stefan Swärd, som uppger att han i många år har efterlyst ett samarbete kring evangelisationsuppdraget.