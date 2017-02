Tal på bönefrukost oroar amerikaner

Nyheter

"Bisarrt", skriver Washington Post om presidentens tal vid den numera traditionella bönefrukosten i Washington.

Den traditionella bönefrukosten samlar runt 2 800 ledare och politiker från hela världen. Från Sverige deltog bland andra Lars Adaktusson (kd) och Thomas Brunegård, tidigare koncernchef för tidningsgruppen Stampen.

President Trump inledde skämtsamt sitt tal med att be för högre tittarsiffror för skådespelaren Arnold Schwarzeneggers tv-program "The new celebrity apprentice", ett program som Trump själv tidigare lett men med titeln "The celebrity apprentice" - och då med högre tittarsiffror.

– De hyrde in en riktig stjärna, Arnold Schwarzenegger, för att ersätta mig. Och nu vet vi hur det gick, sa Trump.

– Det blev en total katastrof. Och jag vill bara att om vi kan, så ska vi be för Arnold och för de här siffrorna. Okej?

Schwarzenegger, som stött en annan presidentkandidat under valet, svarade enligt Reuters med att föreslå att han själv och Trump byter jobb: "Så kan folk äntligen få sova gott igen."

Donald Trump har efter det fortsatt bråka med Schwarzenegger på Twitter, och skriver att han gjorde "ett riktigt dåligt jobb som guvernör i Kalifornien", men att han i alla fall gjorde ett tappert försök.

Vill ändra religionslag

Mest uppmärksamhet i media fick dock president Trumps förslag om att avskaffa tilläggslagen som kallas "Johnson amendment". Den innebär att kyrkor och välgörenhetsorganisationer som undantas beskattning inte kan använda sina tillgångar till politiska kampanjer.

– Jag kommer att göra mig av med och helt tillintetgöra Johnson Amendment och jag kommer att låta alla som representerar trossamfund få tala fritt och utan rädsla för repressalier. Kom ihåg att jag kommer att göra detta, sa president Trump.

Uttalandet har glatt konservativa kristna på högerkanten.

– Vi är glada över att se att president Trump förstår att Johnson Amendment är en kränkning av konstitutionen och att han är engagerad i att återge pastorers rätt att tala fritt utan att behöva vara rädd för vedergällning från myndigheterna, säger Erik Stanley från konservativa Alliance Defending Freedom till Reuters.

Bönehus blir politiska

Andra talar om att skiljelinjen mellan stat och religion kommer att suddas ut.

– President Donald Trump och hans allierade bland högerreligiösa vill förvandla amerikanska bönhus till politiska kampanjgrupper i miniatyr, säger Barry Lynn, som leder Americans United for Separation of Church and State (en organisation som arbetar för att stat och religion skall hållas åtskilt).

Själv säger president Trump att hans syfte är att stärka religionsfriheten:

– Religionsfrihet är en helig rättighet, men den är också hotad överallt runtom oss, sade han under sitt tal.

– Världen är hotad på många, många sätt, men vi kommer att rätta till allt. Det är vad jag gör. Jag fixar saker.