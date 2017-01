Trumps första beslut: Försvaga Obamacare

Nyheter

Donald Trump hann inte vara USA:s president i många timmar innan han stegade in i Ovala rummet, som Barack Obama lämnade samma dag. Den nye presidenten hade då sett slutet av installationsparaden på plats utanför Vita huset i Washington.

Omgiven av ett stort pressuppbåd skrev han på sitt första verkställande beslut, om att minska "bördan" av hälsovårdsreformen Obamacare.

Vill fördröja beslut

Innan Affordable Care Act, kallad Obamacare, är avskaffad måste myndigheterna "vidta åtgärder i enlighet med lagen för att minimera omotiverad reglering som kommer av lagen och förbereda för mer flexibilitet och kontroll för att skapa en friare och mer öppen sjukvård", heter det i beslutet.

Departement och myndigheter beordras att avstå från och skjuta på beslut som rör Obamacare och att bevilja undantag och fördröja sådant som ska verkställas och kostar pengar.

Republikanerna har haft som ett av sina främsta mål att få bort Obamacare.

Lagen har gjort att 20 miljoner fler amerikaner är försäkrade sjukvård. Trump har tidigare sagt att han ska ersätta Obamacare, och att alla ska ha rätt till sjukvård. Bara en tredjedel av USA:s befolkning har rätt till sjukvård med offentlig sjukförsäkring, de som har fyllt 65 och de allra fattigaste.

Nytt Twitter-konto

Trump pratade kort med reportrarna i Vita huset och sade att dagen hade varit hektisk.

– Det var en fantastisk dag, sade han.

Som USA:s president började den flitige twittraren Trump under dagen att skriva inlägg från ett nytt Twitterkonto, @potus (President of the United States). Där postades bland annat en bild där den färske presidenten skriver på sina första beslut.

På plats i Ovala rummet skrev Trump också på utnämningarna för försvarsministern James Mattis och John Kelly, minister för inrikes säkerhet.

Donald Trump skriver på sitt första beslut som president.