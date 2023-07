Politiker måste lära sig att använda den kraft - eller tillåta den att användas - som är starkare än allt hat, hämnd, våld och dödande, skriver Stig Ekelund.

Våra politiker står handfallna. Likaså polisen, socialtjänsten och andra vårdande myndigheter, ja vi alla, inför frågan: Vad ska vi göra åt det allt grövre, eskalerande våldet som tränger ner i allt yngre åldrar? Hur stoppar vi dem som bara luras och vill stjäla från oss personligen, och från Sverige genom exempelvis bidragsfusk?

Några saker borde gjorts för länge, länge sedan. Tull och polis måste få ännu mer förstärkning och lov att samarbeta. Militär, hemvärn och alla av god vilja måste engageras för att i görligaste mån stoppa inflödet av knark, och utflödet av stöldgods. Vi kan inte tillåta att tonvis med död väller in i vårt land. Polis och medarbetare måste dessutom vara mycket ivriga hembesökare och rensa ut vapen som till och med småpojkar förvarar i sina rum. Dessutom måste den stenrike ”räven” i Turkiet som organiserar mycket av dödandet i vårt land fångas in och oskadliggöras, liksom hans guldbehängda hantlangare i lyxbilarna.

Till alla ”festknarkare” vill jag säga: köp aldrig narkotika av en langare!

Men det viktigaste är att politiker och berörda myndigheterna i vårt land måste lära sig att använda den kraft – eller tillåta den att användas – som är starkare än allt hat, hämnd, våld och dödande. Det var med en bön om den hjälpen, om den större kraften, som en gängledare för mördare och andra hårt belastade kriminella ringde till prästen K G Larsson. ”HELVETET ÄR LÖST. DU MÅSTE KOMMA!!” skrek han i telefonen från ett fängelse.

I två volymer, Den kriminella världen och Bland demoner och kriminella, berättar Larsson initierat om sitt arbete. Det är gripande läsning om hur kärleken och förlåtelsen kan övervinna det värsta hat och våld. De styrande i det fängelse där de grövsta brottslingarna sitter övertalades att bygga ett kristet kloster inne i fängelset, dit internerna kunde få gå. Fångarna, ofta med muslimsk bakgrund, mötte där den kristna tron och därmed ett helt annat sätt att tänka och agera. I stället för att i hederns namn hämnas och slå tillbaka ännu värre lärde prästen ut att vägen till fred och frid heter förlåtelse och försoning. Internerna fick höra om och möta Jesus Kristus, han som står för läran om fred och osjälvisk kärlek. Ett flertal fångar deltog i verksamheten och blev kristna och därmed befriade från det kriminella liv de levt. De omvandlades till goda samhällsmedborgare.

Vad gjorde då kriminalvården? De plockade bort klostret och därmed den enda hjälp som fungerar optimalt. Det är nära nog en kriminell handling att göra så.

På vikingatiden bestämde den starkaste. Röde Orm såg till att knogjärnen och hans svärd Blåtungan trängde allt djupare in i motståndarnas kroppar. Antingen dör du själv eller den du slåss mot. Hämndens lag gällde då också fullt ut. Missionären Ansgar kom dock och sa att den modigaste inte slår tillbaka. Allt fler insåg hur rätt missionären hade. I en av våra landskapslagar skrev man: ”Kristus är främst i vår lag”! Sverige blev ett föregångsland på många områden. Flaggan skulle naturligtvis ha korset, segertecknet, i centrum. Ända in på 1950-talet stod det i flera av våra partiers program att deras riksdagsparti byggde på den kristna tron. Nu är detta borta. Och hämnd- och knytnävsmodellen tränger in i allt yngre åldrar. Vill vi ha det så här?