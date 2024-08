Var med och be för vår riksdag och regering!

BÖN. Vår bön är att Jesus, kristen tro och kristna värderingar ska genomsyra hela vårt samhälle, skriver Peter Artman, Torbjörn Erling, Eva Barck, Mikael Lunnergård, Sverigebönen.

Tisdagen den 10 september är det dags för Riksmötets öppnande, ibland även kallat riksdagens högtidliga öppnande. Samlingen, som enligt tradition går av stapeln i Storkyrkan, är en riksangelägenhet där kungaparet är givna deltagare. Riksmötets öppnande fungerar även som en kick-off för vår nations högsta beslutande församling.

Bönen under gudstjänsten i Storkyrkan är kort och välformulerad för ett slutet sällskap. Sedan tio år tillbaka har vi vid sidan av denna samling tillsammans med S:ta Clara kyrka möjliggjort att ge bönen för vårt land, vår riksdag och regering mer utrymme. Dagen före riksmötets öppnande, måndagen den 9 september, är alla som vill vara med och be, tillbe och göra en gemensam bönevandring välkomna till S:ta Clara kyrka.

Att be för vårt land och våra valda företrädare är en angelägenhet för oss alla. Även om inte alla har möjlighet att ansluta till bönevandringen till Rosenbad och riksdagshuset eller till samlingen under eftermiddagen i S:ta Clara kyrka, kan alla ta med våra riksdagsledamöter i särskild förbön denna dag och under hela denna vecka, hemmavid.

Varje söndag hjälper oss våra kyrkor och församlingar in i Jesu bön till vår himmelske far: Låt ditt rike komma, din vilja ske, på jorden, som i himlen. Under veckan som kommer vill vi uppmana alla bedjare att särskilt tillämpa detta på vårt land och våra förtroendevalda!

Att be för vårt land och våra valda företrädare är en angelägenhet för oss alla. — Peter Artman, Torbjörn Erling, Eva Barck, Mikael Lunnergård

Under vandringen och bönesamlingen i St:ta Clara kyrka har biskopar och samfundsledare, böneledare och fotfolk deltagit. Men viktigast är att vi alla tillsammans bär upp vårt folk och vår nations högsta ledning i bön. Vi visar ofta namn och bild på alla riksdagsledamöter och ministrar i samlingen. Detta kan ge ringar på vattnet så att tillresta tar med sig detta exempel och börjar be för kommunalråd och kommunstyrelser hemmavid, för att sedan i förlängningen ta med sig andra, kyrka och församlingar, i detta böneengagemang för sin kommun.

Under Almedalsveckan i slutet av juni, där Sverigebönen ledde morgonbön för alla i ledande ställning, mötte vi flera riksdagsledamöter som uttryckte tacksamhet över vårt engagemang. Några vädjar själva om våra förböner i deras viktiga och svåra uppdrag. Det är för oss självklart att hörsamma denna önskan. Vår bön är att Jesus, kristen tro och kristna värderingar ska genomsyra hela vårt samhälle.

Att samhällets värderingar styrs och formas genom hur utvecklingen ser ut på ett antal bärande områden är inte någon ny tanke. Att be för dessa områden – familjen, medierna och utbildningsväsendet är några exempel – är djupt bibliskt. “Politiker och myndigheter” är ytterligare ett av dessa områden, eller samhällspelare som vi på Sverigebönen kallar dem, som vi behöver be särskilt för.

Profeten Jeremia förmedlade från Gud: Jag, Herren, verkar i kärlek, rätt och rättfärdighet på jorden, ty däri har jag min glädje. Oavsett om du kan vara på plats för bönesamlingen i Stockholm den 9 september eller inte - var med och låt oss proklamera och be om detta, för vårt land!